رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم إقامتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام السويفى، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء فى مستهل الاجتماع، أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة ببدء الانتقال التدريجى للحكومة للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بنهاية الشهر الجارى، مشيراً إلى أنه بدأ بالفعل عدد من الوزارات فى تسلم المباني الخاصة بها، وتواجد عدد من الوزراء بمقار وزاراتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم التشغيل التجريبى لهذه المبانى على مدى الأشهر الستة المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تحديد وتأمين شوارع معينة لحركة الموظفين ورواد الحي الحكومي خلال فترة التشغيل التجريبى، بحيث تكون بعيدة عن المناطق التى تشهد أعمال بناء بمختلف أحياء العاصمة الإدارية، وأن يتم منع سير سيارات النقل فى هذه الشوارع.

وخلال الاجتماع، قدمت المهندسة راندة المنشاوي، عرضاً مفصلاً حول الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري إقامتها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشارت إلى موقف استلام المباني الحكومية، وما يتعلق ببدء تجارب التشغيل بمختلف تلك المباني، وكذا موقف تغطية شبكات المحمول، موضحة انتهاء الشركات المشغلة لشبكات المحمول من تركيب الأجهزة الخاصة بها، إلى جانب انتهاء إجراءات التعاقد، وإعداد الجدول الزمني لتوريد وتنفيذ الأبراج التشاركية للمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية.

وفيما يتعلق بأعمال المرافق، وتنسيق الموقع العام بالحي الحكومي، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه تم الانتهاء من اختبارات شبكتي الصرف الصحي وصرف الامطار، وكذا التشطيبات النهائية لمرافق المياه والري والصرف، واستقرار ضخ المياه، إلى جانب الانتهاء من أعمال شبكة الـ RTU، وحنفيات الحريق، وتركيب وإصلاح طبقة رصف الطرق من البازلت، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام، وما تتضمنه من انترلوك، وبردورات، وزراعات، وحارات للدراجات، هذا فضلاَ عن الأعمال الخاصة بالميادين، مضيفة أنه تم كذلك الانتهاء من اختبارات شبكة الغاز الطبيعي، واستكمال تنفيذ محطات تخفيض الضغط تمهيدا لضخ الغاز الطبيعي للمباني الحكومية، ومحطة التبريد المركزية.

وتطرق العرض إلى الموقف الخاص بأعمال المرافق بحى المال والأعمال، وكذا منطقة البورصة، وما يتعلق بأعمال تنسيق الموقع العام، والمحاور الرئيسية المؤدية إلى الحي الحكومي.

كما تناولت المهندسة راندة المنشاوي، موقف شبكات الاتصالات للمباني الحكومية، موضحة أنه تم الانتهاء من الاعدادات والاختبارات لأنظمة الاتصالات فيما يخص الربط بين المباني الحكومية ومركز بيانات الدولة، وكذا الانتهاء من استضافة وتشغيل التطبيقات التخصصية بالمركز، فضلاً عن الانتهاء من تجهيزات غرف الاتصالات بتلك المباني.