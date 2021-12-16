محمد صلاح يكتسح رونالدو ويحقق رقما قياسيا فى الفانتازي بتخطى 5 ملايين

حقق الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول رقم قياسي في الفانتازي قبل مباراة فريقه ضد نيوكاسل التي ستقام في العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطول الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021 – 2022.

وأكد الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي أن محمد صلاح حقق رقم قياسي بعد اختياره من 5.1 مليون مشارك في اللعبة الشهيرة كابتن للفريق قبل انطلاق الجولة السابعة عشرة.

وأوضح التقرير ان محمد صلاح استطاع ان يكتسح الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبرونو فيرنانديز لاعبا فريقا مانشستر يونايتد حيث حصل الأول على 735 ألف فقط، بينما الثاني اختاره 365 ألفاً.

واختار أفضل 102 لاعب فانتازي في العالم أصحاب المراكز المائة الأولى محمد صلاح باستثناء لاعب واحد فقط اختار ترينت ألسكندر أرنولد.

في سياق متصل، التقى ليفربول ضد نيوكاسل في 52 مباراة عبر التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح الريدز في الفوز خلال 29 مباراة، والتعادل في 12 لقاء، وخسارة 11 مواجهة لصالح نيوكاسل.

فيما سجل نادي ليفربول 105 هدفاً بينهم 4 ضربات جزاء سجلها جميعاً، مقابل 56 لصالح فريق نيوكاسل يونايتد بينهم ضربة جزاء واحدة تم إحرازها بنجاح.

واستطاع ليفربول ان يحافظ على شباكه نظيفة "كلين شيت" في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز بينما نجم نيوكاسل في الحفاظ خلال 8 مواجهات فقط.

وحصل لاعبو نادي ليفربول على 65 إنذاراً أصفر وحالتين طرد، مقابل 70 لصالح لاعبي نيوكاسل و12 حالة طرد.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين والتي أقيمت في 24 أبريل الماضي على نفس ملعب المباراة "أنفيلد" بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي المقابلة قبل الأخيرة انتهت مباراة الفريقين بالتعادل السلبي بين الفريقين والتي أقيمت يوم 30 ديسمبر العام الماضي على ملعب "جوديسون بارك".

يدخل ليفربول مباراته وهو يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 37 نقطة جمعهما من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 والهزيمة في واحدة وتسجيل 45 هدفاً وتلقي 12 فقط.

بينما يقع نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في 7 وخسارة 8 لقاءات وتسجيل 17 هدفاً وتلقي 34.