/666542/البنك-المركزي-يقرر-تثبيت-سعر-الفائدة-دون-تغيير

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 16 ديسمبر 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب.

دوت الخليج وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪. البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة دون تغيير جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قد وافق علي منح تراخيص تقديم خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية على أجهزة الهاتف المحمول، وياتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذا لإستراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد ودعم استراتيجية الشمول المالي. .

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