/666530/25-من-لاعبي-الدوري-الإنجليزي-يرفضون-تلقي-لقاح-كورونا

كشفت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أن 25 % من لاعبي الدوري الإنجليزي لا يخططون للحصول على لقاح فيروس كورونا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما قامت رابطة الدوري الإنجليزي أيضًا بتحديث إرشاداتها بشأن الحد الأدنى لعدد اللاعبين اللازمين لتقام المباراة.

بيان رابطة الأندية

جاء في بيان رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ما يلي: "أظهرت أحدث بيانات اللقاح التي تم جمعها لشهر نوفمبر أن 75 في المائة من اللاعبين عبر الدوري الإنجليزي الممتاز إما تلقوا تطعيمًا كاملاً أو تلقوا حقنة واحدة أو ينوون التطعيم.

وتابع: "إجمالي عدد اللاعبين الذين تم تلقيحهم مرتين 59 في المائة، وهناك 16 في المائة من المقرر أن يحصلوا على اللقاح قريبًا، في حين أن 25 في المائة من اللاعبين لا يعتزمون حاليًا الحصول على لقاح".

وأضاف المستشار الطبي لـ الرابطة، ريتشارد هيجينز: "بالإضافة إلى الإرشادات الطبية المُحسّنة الصادرة مؤخرًا، اختارت الرابطة تعزيز بروتوكولاتها لجميع الأندية للمساعدة في تقليل المخاطر الصحية للأفراد أثناء السعي للتخفيف من خطر تأجيل المزيد من المباريات في الأسابيع المقبلة".

وواصل: "إلى جانب البروتوكولات المحسّنة التي تتضمن الاختبار الإلزامي قبل أيام المباريات، يواصل الاتحاد تشجيع اللاعبين والموظفين في الأندية بشدة للحصول على التطعيم الكامل إذا كان مؤهلًا للقيام بذلك".

واختتم: "نحن نعلم أن الحصول على جرعتي اللقاح وتعزيزها الآن سيقلل من خطر الإصابة بمرض خطير أو الوفاة من فيروس كورونا ويقلل من خطر الإصابة أو انتشار كورونا بين زملائه في الفريق والأحباء، مع المساعدة في الحماية من كورونا بما في ذلك متغير أوميكرون".

كورونا يضرب صفوف مانشستر يونايتد

ولم يتدرب فريق مانشستر يونايتد بشكل متواصل خلال تدريبات اليوم، وذلك بسبب ظهور حالات غيجابية مصابة بفيروس كورونا.

وكان مانشستر يونايتد قد واجه نوريتش سيتي ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري الإنجليزي، وتمكن من الفوز بهدف نظيف فقط عن طريق كريستيانو رونالدو.

وذكرت تقارير صحفية أن سيتم عزل جميع اللاعبين من أجل الحفاظ عليهم ومعرفة ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.