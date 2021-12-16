الأهلي يعلن عن قميص جديد لمباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء «صور»

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أعلن النادي الأهلي عن القميص الخاص بمباراة السوبر الأفريقي ضد نادي الرجاء المغربي ،برعاية الشركة السعودية "مرسول".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيكون ذلك القميص خاص للنادي الأهلي بمباراة السوبر الأفريقي فقط، بعد الاتفاق مع على ذلك مع الشركة الراعية .

الأهلي يدخل اللقاء بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، وسيعمل على الفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي، ومصالحة جماهيره بعد خسارة لقب الدوري المصري لصالح الغريم التقليدي الزمالك.

بينما يريد الرجاء بطل الكونفدرالية، مواصلة تحقيقات الإنجازات، والحصول على اللقب الثمين من المارد الأحمر، بعد الفوز بالبطولة العربية، قبل أيام على حساب اتحاد جدة السعودي بركلات الترجيح.

القنوات الناقلة

وتمتلك قنوات «بي إن سبورتس» القطرية حقوق بث بطولة كأس السوبر الإفريقي 2021.

فيما من المقرر أن تستضيف قطر مباراة السوبر الإفريقي للمرة الرابعة على التوالي، بعد 3 نسخ سابقة انتهت بتتويج الرجاء ثم الزمالك والأهلي باللقب على التوالي.

وحدد النادي الأهلي يوم 15 من الشهر الحالي، عن سفر بعثة الفريق إلى قطر لمواجهة الرجاء المغربي بمباراة السوبر الأفريقي.

الرجاء

وتحدث عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء وقال: "طالبنا بتأجيل مباراة السوبر الأفريقي لموعد أخر، وذلك لغلق الطياران من وإلى المغرب، وأيضاً بسبب تواجد لاعبي الفريق مع المنتخب المغربي في كأس العرب".

وأكمل: " في حالة صعود المنتخب المغربي للنهائي سيكون من الصعب لعب المباراة أمام الأهلي بسبب ضيق الوقت الذي سنعاني منه".

أعلنت رابطة الأندية الأندية المحترفة، عن الموعد الجديد لمبارتي الأهلي أمام فيونشر وبيراميدز بالاسبوع السابع والثامن من الدوري المصري الممتاز.

وستكون مباراة فيوتشر أمام الأهلي، يوم السبت 26 ديسمبر، في الثامنة مساءً على ملعب السلام، بينما الأهلي ضد بيراميدز، ستلعب يوم الخميس 30 ديسمبر، على نفس الملعب في الثامنة مساءاً ايضاً.

سبب التأجيل

وجاء ذلك التأجيل بسبب مباراة السوبر الأفريقي للنادي الأهلي أمام الرجاء المغربي والتي ستقام يوم 22 ديسمبر.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي مع فيوتشر يوم 21 ومع بيراميدز يوم 25، قبل أن يتم تعديل الموعد من جانب رابطة الأندية.