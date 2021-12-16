إعلان يشبه النساء بالأبقار.. شركة ألبان تسوق لمنتج ألبان بفيديو غريب «فيديو»

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أعتذرت أكبر شركة متخصصة في صناعة منتجات الألبان في كوريا الجنوبية بشأن اعلان يصور النساء علي أنهن أبقار، بعد الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها بسبب ذلك الاعلان.

دوت الخليج

ونقلا عن شبكة بي بي سي البريطانية.. نرصد في السطور التالية التفاصيل الخاصة بالاعلان الخاص بشركة سيول ميلك.

حيث يبدأ الاعلان برجل يتجول بكاميرا في منطقة ريفية قبل رؤيته لمجموعة من النساء يشربن من جداول الماء السائلة و يمارسن رياضة اليوغا، ليختبئ الرجل خلف الأشجار وتصويرهن بون معرفتهم، و ذلك مع تعليق صوتي يقول "نجحنا أخيرا في التقاط صورهن في مكان حافظت فيه الطبيعة علي نظافتها". ويتابع التعليق "قررنا الاقتراب منهن بحذر، انهن يشربن الماء النظيف من الطبيعة النظيفة، و يأكلن النظام الغذائي العضوي، ويعيشن في سلام في بيئة ممتعة".

وفجأة، يخطو الرجل عن طريق الخطأ على غصن أثناء تصويره لهن، اللائي يتحولن بشكل مفاجئ إلى أبقار.

و ينتهي الاعلان بكلمات : مياة نظيفة، علف عضوي، حليب سول نقي 100 في المائة.

و لكن بعد الانتقادات واسعة النطاق، قامت الشركة بازالة هذا اللاعلان الذي أثار الجدل بشكل كبير من موقع "يوتيوب"، لكن مستحدمي مواقع التواصل الاجتماعي باعادة تحميله مرة أخري معبرين عن غضبهم الشديد لاتهام الاعلان باهانة السيدات بشكل كبير، و بالأضافة لذلك الاتهام، وجه اليه اتهام اخر وهو ترويج تصوير الناس بدون علمهم بشكل غير قانوني.

اعتذار شركة الألبان علي هذا الاعلان

و نشرت شركة "سيول ميك" علي الانترنت اعتذار قالت فيه "نعتذر بصدق لكل من شعر بعدم الارتياح تجاه اعلان الحليب الذي تم اصداره في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.

و أضافت : "نحن نأخذ هذا الأمر بجدية ونقوم بإجراء نقاش داخلي بشأنه، حرصاً على منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. ونحني رؤوسنا اعتذارا".

ولكن بعد تلك الضجة التي ثارت علي الاعلان، لم تكن هذه المرة الأولي التي تواجه فيها شركة " سيول ميللك" انتقادات واسعة النطاق من قبل الناس، ففي عام 2003، قدمت شركة "سيول ميللك" عرض قامت فيه عارضات عاريات برش اللبن علي بعضن البعض، و تم مقاضاة الشركة بفرض غرامة علي رئيس قسم التسويق في الشركة و العارضات اللائي شاركن في هذا الحدث بتهمة خدش الحياء.