«هحضر عمل يجمعنا»..تامر حسني يلبي رغبة فاطمة عيد ويعدها بتعاونهما في دويتو غنائي

/666541/هحضر-عمل-يجمعناتامر-حسني-يلبي-رغبة-فاطمة-عيد-ويعدها-بتعاونهما-في-دويتو-غنائي

كشفت الفنان القديرة فاطمة عيد، عن رغبتها في عمل ديتو غنائي، يجمعها بالفنان الكبير تامر حسني، وذلك خلال إحدى لقائتها التليفزيونية، الأمر الذي استقبله حسني بالترحيب، مؤكدًا سعيه علتضير عمل يجمعهما خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد تلبية تامر حسني لرغبة فاطمة عيد في الغناء معه

ونشر تامر حسني مقطع فيديو من الحلقة، عبرخاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام،” وعلق عليها قائلا: "يا حبيبتى يا فنانة يا عظيمة دا انا اللي نفسي اغني معاكي وطلبت منك زمان ودا شيء يشرفني هحضر عمل يجمعنا وان شاء الله يعجبك".

تامر حسني يوفي بوعده لعروس ويفاجئها بحضور زفافها

على الصعيد الآخر، فاجأ الفنان تامر حسني، المعروف ب «نجم الإنسانية»، البلوجر الشهيرة آية مكرم، بدخوله حفل زفافها متخفيا، بعد أنا وعدها في وقت سابق بإحيائه حفل زفافها، ليستغل مساء أمس ويوفي بوعده.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الفيديو، مشيدين بموقع الفنان تامر حسني.

كما نشره حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه: فاجئت آيه وهيمن حبايب قلبي اجمل عروسين و عملت نفسي مصور صحفي و داريت وشي ورا الكاميرا و لبست عدة الشغل ماسك ونظارة نظر عشان اوصل من الزحمه من غير ما حد يحس بيا،مليون مبروك، فرحتك بالدنيا يا آيه ربنا يخليلك اجمل هيمن في الدنيا و عقبال الجميع

هذا وحقق الفنان تامر حسني نجاحًا ساحقًا بكليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «يا فرحة»، حيث تخطت حاجز الربع مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية يافرحة لـ تامر حسني

أغنية «يا فرحة»، من كلماته وألحانه، وتوزيع على فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وتعد أغنية دعائية لإحدى شركات الموبايل، وتقول كلماتها: “هقولها تاني وأغنيها.. اه هقولها تاني واغنيها.. ويااا مش مصدق إيه في الدنيا.. يااا إيه في الدنيا أجمل بقى من اللحظة دي”.