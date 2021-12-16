رئيس جامعة القناة يشهد الاحتفالية بذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن طفرة غير مسبوقة شهدتها مصر فى السنوات السبع الماضية فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الهمم منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة البلاد، وأن الدولة بجميع مؤسساتها تولى اهتمامًا مضاعفًا بذوى الهمم، فى إطار حرص الرئيس على ضمان حقوقهم، الذى لا يدع مناسبة أو احتفالية إلا وأكد أنهم شريك أساسى فى الوطن.





جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها كلية الطب البيطرى بـ جامعة القناة فى إطار الاحتفال بيوم ذوى الهمم، وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة - للصحفيين خلال الاحتفالية - إلى أن الجامعة تسعى جاهدة إلى توعية وترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص بين الأصحاء وذوى الهمم مهما اختلفت احتياجاتهم، أو أماكن سكنهم، والحث على أن يتم إشراك ذوى الهمم فى جميع برامج التنمية فى المجتمع الذى يعيش فى ذوى الاحتياجات الخاصة. وشهدت الاحتفالية وجود 30 من ذوى الهمم بالتعاون مع مؤسسة حياة للتطوير والتنمية المجتمعية ودمج ذوى الإعاقة، كما تفقد رئيس الجامعة، على هامش الاحتفالية، معرض الحرف اليدوية بالكلية وشملت الاحتفالية زيارة إلى متحف الحياة البرية بالكلية، وحرص الأطفال المشاركون من ذوى الهمم تقديم هدية إلى رئيس الجامعة من المشغولات اليدوية التى صنعوها كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

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