مدبولى يتابع موقف المشروعات فى أسوان.. وإجراءات التعامل مع السيول

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف الحالى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى محافظة أسوان، وكذا الإجراءات التى تم تنفيذها للتعامل مع تداعيات السيول فى المحافظة، وكذلك الاستعداد لتجهيز بعض المشروعات للافتتاح الرئاسى.





حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأشرف عطية، محافظ أسوان، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، أن محافظة أسوان تتمتع بميزات استثنائية، لما تحظى به من مقومات سياحية وثقافية وأثرية، تجعلها قبلة السائحين من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن المحافظة شرفت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤخرا؛ لمتابعة الموقف على أرض الواقع بسبب ما تعرضت له بعض المناطق من سيول.

وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى جهود التغلب على تداعيات هذه السيول، كان لها أثر بالغ فى دفع العمل بصورة كبيرة لرفع المعاناة عن أهالينا المتضررين، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، وكذا منظمات المجتمع المدنى.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم، خلال الاجتماع، استعراض عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير مختلف المناطق بمحافظة أسوان، ولاسيما ما يخص مشروعات التطوير التى تشهدها المحافظة حاليا لتبدو فى أبهى صورها، وخاصة مع بدء الموسم الشتوى للسياحة، كما تم استعراض الإجراءات التى تم اتخاذها للتعامل مع تداعيات السيول التى شهدتها المحافظة خلال الشهر الماضى، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق كذلك للاستعدادات التى تجرى حاليا على قدم وساق لتجهيز بعض المشروعات للافتتاحات الرئاسية.

وأوضح المتحدث الرسمى أنه فيما يتعلق بمشكلة السيول التى شهدتها المحافظة، فقد أشار محافظ أسوان إلى أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تم التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص؛ لإزالة آثار السيول، وتوجيه أوجه الدعم لمتضررى السيول داخل القرى والمناطق المختلفة، حيث إنه جار حاليا إعادة إنشاء العديد من المنازل التى تعرضت لانهيارات كلية، فيما تجرى تنفيذ أعمال الترميمات للمنازل التى تعرضت لانهيارات جزئية.

كما أوضح أشرف عطية أنه تم نقل الأسر التى تضررت إلى حى السلام فى مساكن مجهزة بكل أنواع الأثاث والمفروشات لتوفير حياة كريمة لهم؛ حيث تم فرش 504 وحدات سكنية كاملة جاهزة للتسكين، وجار حاليا الانتهاء من الأعمال على الطرق وتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء بالحى.

كما تم التنسيق مع صندوق التنمية الحضرية وتكليف إدارة التخطيط العمرانى لتخطيط المناطق المضارة بشكل حضارى، بالإضافة إلى التنسيق مع الصندوق لبناء عدد من الوحدات السكنية فى الأماكن التى يصعب إعادة الإعمار بها.

وقال السفير نادر سعد: تطرق الاجتماع كذلك للجهود التى يبذلها مسئولو المحافظة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية؛ لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة من خلال مشروعات التجميل والتطوير ورفع الكفاءة بأعلى مستوى من الجودة؛ لاسيما فى ضوء الاستعداد لفترة الأعياد المقبلة التى تشهد فيها المحافظة ازدياد معدلات الحركة السياحية للاستمتاع بالتنوع السياحى المبهر الذى تتمتع به المحافظة؛ الأثرى، والثقافى، والترفيهى، وغيرها من مختلف أنواع السياحات.