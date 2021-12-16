رئيس الرقابة الإدارية: مؤتمر مكافحة الفساد يهدف لصون مقدرات الشعوب (فيديو)

وجاء فى نص الكلمة :
"إنه لمن دواعى سرورى أن أرحب بكُم جميعًا فى شرم الشيخ مدينة السلام على أرض مصر الغالية، مهد الحضارة والتاريخ، فأهلاً بكم فى بلدكم الثانى مصر".
ووجه رئيس الهيئة الشكر للحضور للثقة التى منحوها له بانتخابه رئيسا للمؤتمر فى دورته التاسعة، كما وجه الشكر إلى حارب سعيد العميمى، رئيس ديوان المحاسبة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على توجيهنا باقتدار خلال التحضيرات لهذه الدورة من المؤتمر.
وأكد أن هذا المؤتمر يُشكل منصة أساسية لنا جميعاً لنتشاور ونتبادل الخبرات بهدف صون وحماية مُقدرات شعوبنا، كما أننا عازمون على السعى لتغيير عالمُنا نحو الأفضل مهما كانت التحديات من أجل أولئك الذين نتحمل مسؤوليتهم.
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