تعديلات مرورية على الطريق الصحراوى الشرقى الحر «القاهرة-المنيا»

وذكرت المحافظة فى بيانها، اليوم الخميس، أن التعديلات المقرر إجراؤها سوف تكون الحركة المرورية:اتجاه واحد فقط قادم من المنيا مارا بأعلى نفق سنور ثم إلى بوابة بنى سويف ومنها إلى بوابة الكريمات وصولاً إلى بوابة حلوان ومنها إلى الطريق الإقليمى الدائرى ثم إلى القاهرة، والمتوجه من بوابة بنى سويف نفس الاتجاه إلى القاهرة أو بالإمكان التوجه إلى طريق الزعفرانة.
وبالنسبة للقادم من القاهرة يكون الاتجاه، قبل بوابة حلوان إلى الطريق الإقليمى إلى الصحراوى الشرقى القديم ثم يعود إلى طريق الصعيد الحر بعد بوابة الكريمات ثم إلى بوابة بنى سويف، وفى حالة استكمال الرحلة إلى المنيا فأنه يلزم اتخاذ الطريق الشرقى القديم حتى المنيا، فى حين يسلك القادم من القاهرة قبل بوابة حلون الطريق الإقليمى ومنه إلى الصحراوى الشرقى القديم أو الطريق الزراعى أو الطريق الصحراوى الغربى.
ووجه محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، الجهات المعنية من المرور والطرق بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين ولمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.
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