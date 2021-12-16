من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" تم الاتفاق على توفير تذكرة طيران لوالد الشاب المصرى، دون تحمله أى تكلفة، وتم التواصل مع الحالة لإبلاغه بموعد عودته لمصر، والمقررة يوم 21 ديسمبر الجارى، آخذين فى الاعتبار الجوانب النفسية والمادية للحالة نتيجة وفاة نجله، خصوصًا وأنه كبير فى السن ويعانى المرض.
وفى السياق ذاته، أعربت وزيرة الهجرة عن شكرها لمؤسسة "مصر الخير"، لتدخلاتها المستمرة وتعاونها مع وزارة الهجرة لصالح الحالات الإنسانية من المصريين بالخارج، كى نتمكن من تلبية مطالبهم والاستجابة السريعة لمناشداتهم، ويعد ذلك ثمرة تعاون مشترك طيلة السنوات الماضية.
كما أكدت وزيرة الهجرة استمرار التعاون والتنسيق مع القطاع القنصلى بوزارة الخارجية، فى إطار تلبية احتياجات المصريين بالخارج، والعمل سويا على التحرك السريع نحو إيجاد حلول ومساعدات للحالات التى ترد إلى وزارة الهجرة أو السفارات المصرية فى مختلف دول العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجرة توفر تذكرة طيران مجانية لإعادة مواطن من إيطاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.