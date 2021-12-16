الهجرة توفر تذكرة طيران مجانية لإعادة مواطن من إيطاليا

جدة - نرمين السيد - استجابت وزارة الهجرة لمخاطبة القطاع القنصلى، لإمكانية عودة والد شاب مصرى "ط.ع" متوفى بإيطاليا، عثر عليه بأحد شوارع مدينة نابولى، إلى أرض الوطن، دون تحمله أى تكلفة نظرا لمعاناته من حالة إعسار مادى شديدة.





من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" تم الاتفاق على توفير تذكرة طيران لوالد الشاب المصرى، دون تحمله أى تكلفة، وتم التواصل مع الحالة لإبلاغه بموعد عودته لمصر، والمقررة يوم 21 ديسمبر الجارى، آخذين فى الاعتبار الجوانب النفسية والمادية للحالة نتيجة وفاة نجله، خصوصًا وأنه كبير فى السن ويعانى المرض.

وفى السياق ذاته، أعربت وزيرة الهجرة عن شكرها لمؤسسة "مصر الخير"، لتدخلاتها المستمرة وتعاونها مع وزارة الهجرة لصالح الحالات الإنسانية من المصريين بالخارج، كى نتمكن من تلبية مطالبهم والاستجابة السريعة لمناشداتهم، ويعد ذلك ثمرة تعاون مشترك طيلة السنوات الماضية.

كما أكدت وزيرة الهجرة استمرار التعاون والتنسيق مع القطاع القنصلى بوزارة الخارجية، فى إطار تلبية احتياجات المصريين بالخارج، والعمل سويا على التحرك السريع نحو إيجاد حلول ومساعدات للحالات التى ترد إلى وزارة الهجرة أو السفارات المصرية فى مختلف دول العالم.