عاجل.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر، اليوم، عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن التعيينات الجديدة شملت الدكتور محمد حسين محمود محمد، نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد محمد الحسينى هلال، عميدًا لكلية التربية جامعة طنطا، والدكتورة شيرين محمد أحمد دسوقى، عميدًا لكلية التربية جامعة بورسعيد.

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