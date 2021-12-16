الأرصاد تحذير من منخفض جوي يضرب مصر وطقس بارد خلال ساعات

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تتأثر بمنخفض جوي مما يؤدي إلى تأثر البلاد برياح شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا، حيث تعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

وقالت شاكر خلال لقائها على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، إن هذا الانخفاض في درجات الحرارة يستمر حتى منتصف الأسبوع القادم، معقبة: "درجات الحرارة في انخفاضات متوالية خلال الساعات القادمة وحتى يوم الثلاثاء القادم".

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد: “بالتالي نشهد طقس مائل للبرودة أثناء النهار، ويكون ما بين بارد إلى شديد البرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون الطقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والصعيد”.

وأردفت شاكر أن مع هذا المنخفض الجوي، تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، معقبة: "هذه السحب تتسبب في سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على المناطق الشمالية للبلاد مثل إسكندرية، مطروح، وتمتد لكفر الشيخ، والبحيرة".