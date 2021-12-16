وزير الخارجية يبحث مع جروسى سبل التعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة...

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسى، حيث ناقش اللقاء التعاون بين مصر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

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