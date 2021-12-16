المصرية نهلة إمام تفوز بعضوية لجنة التقييم باليونسكو عن المجموعة العربية

فازت الدكتورة نهلة إمام، ممثلة مصر وخبيرة التراث الثقافي غير المادى، بعضوية لجنة التقييم الدولية بمنظمة اليونسكو عن مجموعة الدول العربية، وذلك بعد حصولها على 21 صوتا من إجمالي 24 صوتا في منافسة بين مصر ودولتين عربيتين.

وكانت مصر قد نجحت بالتنسيق مع دول السعودية ولبنان والأردن وتونس فى تسجيل الخط العربى على القوائم التمثيلية للتراث الثقافى غير المادى بمنظمة اليونسكو، وذلك عبر جهود وزارتى الثقافة والخارجية ووفد مصر لدى اليونسكو، وهو الملف السادس الذى تم تسجيله بعد (السيرة الهلالية، التحطيب، الأراجوز، الممارسات المرتبطة بالنخلة، والنسيج اليدوى بالصعيد)، وذلك ضمن اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية وبحضور جميع الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأوضح الكاتب والخطاط محمد بغدادى، أن الخط العربى يعد أسرع ملف شاركت فيه مصر، وتم إنجازه خلال سنة.

وأشار محمد بغدادى إلى أن مندوبى الدول المسئولين عن الملف كانوا يظنون أنهم سوف يواجهون صعوبة شديدة فى جمع البيانات المتعلقة بالخط العربى، لكن مصر كانت فاعلة بشدة فى هذا الشأن، وذلك لمعرفته بكل خطاطى الدول العربية ومعلوماته عن الجمعيات الخاصة بالخط العربى، وتم التنسيق مع المندوبين لسرعة ملء البيانات وإمدادهم بكل المعلومات والعناصر اللازمة لإدارج الخط العربى فى قائمة اليونسكو خلال عام 2021.