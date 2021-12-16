أعلنت قناة ON عن قرب بث أولى حلقات التصفيات الأولى من "الفرصة" ببرنامج "كلمة أخيرة مع لميس الحديدى". من المقرر أن تقام منافسات مسابقة الفرصة في شكل حلقة أسبوعية، تعرض خلالها المشروعات المقدمة على لجنة التحكيم، لاختيار المشروعات الفائزة بناءً على معايير عديدة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، ويستفيد المشاركين في المنافسات من عرض المشروع على إحدى كبرى القنوات الفضائية في الوطن العربي وفي أهم برامج "التوك شو" في مصر مما يساعده على الترويج لمشروعه. وعرضت قناة ON فيديو تشويقى تضمن الاستعدادات النهائية لعرض المسابقة. وسبق أن أعلنت الإعلامية لميس الحديدى عن مشاركة شركة إنرشيا للتنمية العقارية في مسابقة برنامج "الفرصة"، قائلة: "كل شوية هنكشف عن مفاجآت للشباب اللي مشارك في المسابقة حيث أن شركة إنرشيا كانت شركة ناشئة وأصبحت من كبرى الشركات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة ON تعرض فيديو لاستعدادات مسابقة الفرصة ببرنامج "كلمة أخيرة مع لميس الحديدى" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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