نائب محافظ سوهاج يجتمع بالغرفة المركزية لمتابعة شكاوى ومقترحات«حياة كريمة»

/666545/نائب-محافظ-سوهاج-يجتمع-بالغرفة-المركزية-لمتابعة-شكاوى-ومقترحاتحياة-كريمة

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع أعضاء الغرفة المركزية لمتابعة شكاوى ومقترحات المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، بحضور مدير إدارة خدمة المواطنين، ومدير إدارة المتابعة، وممثلي وحدة "حياة كريمة"، و"صوتك مسموع"، والعلاقات العامة، والبوابة الإلكترونية، بديوان عام المحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع مؤشرات ومعدلات أداء العمل خلال الفترة الماضية للتقييم والوقوف على نسب الانجاز وتلافي معوقات العمل، مشيرا الى ضرورة عرض نتائج عمل الغرفة في شكل نسب ومؤشرات وفقا للضوابط والمعايير المتفق عليها في عمل الغرفة، حيث أنها تعطي صورة واقعية لمتخذ القرار.

حياة كريمة سوهاج

وأوضح " القاضي " أنه تماشيا مع توجهات الدولة للتحول الرقمي وميكنة الجهاز الإداري تم عمل نافذة مستقلة باسم " شكاوي حياة كريمة " بالمركز التكنولوجي للمحافظة، مؤكدا أن الغرفة المركزية ساهمت في حل الكثير من المشكلات منذ بداية الإعلان عن المشروع القومي وهو ما ينعكس على معدلات أداء العمل داخل إدارات خدمة المواطنين، وشكاوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، ومبادرة "صوتك مسموع"، فيما يختص بـ الشكاوي والطلبات المتعلقة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بمحافظة سوهاج، لافتا إلى أن كل هذه الجهود المبذولة من أجل ايجاد آلية عمل مبتكرة تعمل على تحقيق أعلى معدلات استجابة، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جدير بالذكر أن الغرفة المركزية هي إحدى الآليات التي اعتمدتها محافظة سوهاج للتعامل مع شكاوى ومقترحات المشروع القومي كأول محافظة تقوم بذلك على مستوى الجمهورية، وقد صدر قرار السيد المحافظ بتشكيلها رقم 700 لسنة 2021، لتوحيد جهود كافة مصادر استقبال الشكاوى والمقترحات من " منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ومبادرة "صوتك مسموع" التابعة لوزارة التنمية المحلية، وكذلك إدارات خدمة المواطنين، بالإضافة إلى فريق عمل وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة.

سقط عامل فى العقد الـ 6 من العمر من اعلى سطح منزلة بقرية قاو غرب التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج وتم نقل الجثة الي مستشفى طما المركزي.

مصرع طفل صعقا بالكهرباء في سوهاج

على جانب اخر أنهت اليوم الكهرباء حياة طفل يدعى "محمد محمود"3 أعوام، يقطن بدائرة مركز طما شمال سوهاج، وتم نقلة الى مستشفى طما المركزي، وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من العميد وائل منصور - مأمور مركز طما، بدخول طفل مستشفى طما المركزي جثة هامدة نتيجة صعق كهرباء.