/666539/قبل-مواجهة-الليلة-ماذا-قدم-محمد-صلاح-أمام-نيوكاسل

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، في العشرة مساء في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل الفرعون المصري محمد صلاح مباراة اليوم وهو يصر على تحقيق المزيد من الأرقام في بطولة الدوري الممتاز، وبالأخص أمام نيوكاسل، والذي يحل ضيف الريدز اليوم علي ملعب الأنفيلد.

لعب الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول في 9 مواجهات، بالدوري الكأس، منذ انضمامه للريدز في موسم 2017، قادم من روما الإيطالي.

نجح الفرعون من تحقيق أرقام قوية أمام نيوكاسل مع ليفربول، بالفوز في 6 مباريات، من أصل 9 والتعادل في ثلاثة.

سجل محمد صلاح 5 أهداف في شباك نيوكسل، ليكون معدل الفرعون هدف في كل 200 دقيقة أمام نيوكاسل، وصنع صلاح هدفين لفريقه، ولم يتلقى الريد خسارة من الغريم في وجود الفرعون.

بيان رابطة الأندية

جاء في بيان رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ما يلي: "أظهرت أحدث بيانات اللقاح التي تم جمعها لشهر نوفمبر أن 75 في المائة من اللاعبين عبر الدوري الإنجليزي الممتاز إما تلقوا تطعيمًا كاملاً أو تلقوا حقنة واحدة أو ينوون التطعيم.

وتابع: "إجمالي عدد اللاعبين الذين تم تلقيحهم مرتين 59 في المائة، وهناك 16 في المائة من المقرر أن يحصلوا على اللقاح قريبًا، في حين أن 25 في المائة من اللاعبين لا يعتزمون حاليًا الحصول على لقاح".

وأضاف المستشار الطبي لـ الرابطة، ريتشارد هيجينز: "بالإضافة إلى الإرشادات الطبية المُحسّنة الصادرة مؤخرًا، اختارت الرابطة تعزيز بروتوكولاتها لجميع الأندية للمساعدة في تقليل المخاطر الصحية للأفراد أثناء السعي للتخفيف من خطر تأجيل المزيد من المباريات في الأسابيع المقبلة".

كورونا يضرب صفوف مانشستر يونايتد

ولم يتدرب فريق مانشستر يونايتد بشكل متواصل خلال تدريبات اليوم، وذلك بسبب ظهور حالات غيجابية مصابة بفيروس كورونا.

وكان مانشستر يونايتد قد واجه نوريتش سيتي ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري الإنجليزي، وتمكن من الفوز بهدف نظيف فقط عن طريق كريستيانو رونالدو.

وذكرت تقارير صحفية أن سيتم عزل جميع اللاعبين من أجل الحفاظ عليهم ومعرفة ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.