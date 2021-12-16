/666546/إنهاء-أزمة-بهاء-سلطان-مع-نصر-محروس-بليلة-رأس-السنة-مع-إسعاد-يونس

دائما تكون بداية العام الجديد مميزة مع الاعلامية و الفنانة القديرة اسعاد يونس، حيث قررت استضافة الفنان بهاء سلطان، في برنامجها صاحبة السعادة ليلة رأس السنة.

دوت الخليج

وتتفائل الاعلامية اسعاد يونس بالفنان بهاء سلطان، لذلك تبدأ به وتستضيفه بداية كل عام جديد، ولكن هذه المرة ستكون بشكل مختلف تماما، حيث قررت اسعاد يونس استضافة الفنان بهاء سلطان و المنتج نصر محروس، رغبة منها لانهاء الخلافات المعروفة بينهما علي الهواء مباشرة.

و يأتي ظهورهم لأول مره منذ سنوات طويله بسبب الخلافات المعروفة بينهم، هذه الخلافات التي صولت لتجميد عمل الفنان بهاء سلطان وعدم اطلاقة لأي أغاني خلال الفترة الماضية.

و تعتبر اسعاد يونس لها فضل كبير بشأن هذا الصلح بينهم، لأنها أول من عرض قضية الخلافات بينهم علي الجمهور، و التي لاقت تفاعل كبير من الجمهور، وناشدت الفنانة اسعاد يونس المنتج نصر محروس مالك شركة فري ميوزيك يانهاء خلافاته مع بهاء سلطان ليعود الي جمهوره مرة أخري بدلا من تجميده و عدم تواجده علي الساحة.

تفاصيل تعاقد بهاء سلطان مع روتانا

و جاء بعد ذلك أن عرض علي الفنان بهاء سلطان التعاقد مع شركة روتانا للصوتيات و المرئيات، و علي الفور وافق بهاء سلطان علي التعاقد، رغبة منه للظهور للجمهور مرة أخري و لكن كان الأمر متوقفا علي انتهاء خلافاته مع المنتج نصر محروس صاحب شركة فري ميوزيك.

و بدأ الفنان بهاء سلطان بالفعل في تسجيل 4 أغنيات ضمن ألبوم يدعي سيجارة من انتاج نصر محروس، و التي قررت المحكمة باعادة تسجيلها لما جاء بها من عيوب هندسية، و سجل الفنان بهاء سلطان بها أغنيتين فقط، ثم قام المنتج نصر محروس بالامتناع عن استكمال تسجيل هذا الألبوم.

ليقوم الفنان بهاء سلطان بعد ذلك بالتعاقد بشكل رسمي مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كما أنه يقوم باجراء الاستعدادات اللازمة لطرح أولى أغنياته معهم في الفترة المقبلة، و ذلك بعد الانتهاء من الخلافات بينه و بين المنتج نصر محروس.