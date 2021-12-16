/666547/نتيجة-قرعة-دوري-الأمم-الأوروبية-للنسخة-الثالثة-2022-2023

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، منذ لحظات عن نتائج قرعة النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2022-2023.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتم تقسم المنتخبات الـ 55 المشاركة في البطولة، على 4 تصنيفات، ويتأهل أول كل مجموعة في التصنيف الأقل للتصنيف الأعلى، أما متذيل كل مجموعة من التصنيف الأعلى يهبط للتصنيف الأقل.

تبدأ مواجهات دور المجموعات في يونيو 2022 وتنتهي في سبتمبر 2022، والمرحلة النهائية لتحديد البطل بين متصدري ترتيب التصنيف الأول تقام في يونيو 2022.

وأسفرت القرعة عن مجموعة نارية يتواجد بها بطل يورو 2020 المنتخب الإيطالي، رفقة إنجلترا وألمانيا بالإضافة للمجر.

التصنيف الأول:

المجموعة الأولى: فرنسا، الدنمارك، كرواتيا، النمسا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، البرتغال، سويسرا، التشيك.

المجموعة الثالثة: إيطاليا، ألمانيا، إنجلترا، المجر.

المجموعة الرابعة: بلجيكا، هولندا، بولندا، ويلز.

التصنيف الثاني:

المجموعة الأولى: أوكرانيا، اسكتلندا، أيرلندا، أرمينيا.

المجموعة الثانية: أيسلندا، روسيا، الكيان الصهيوني، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: البوسنة والهرسك، فنلندا، رومانيا، الجبل الأسود.

المجموعة الرابعة: السويد، النرويج، صربيا، سلوفينيا.

التصنيف الثالث:

المجموعة الأولى: تركيا، لوكسمبورج، ليتوانيا، جزر الفارو.

المجموعة الثانية: أيرلندا الشمالية، اليونان، كوسوفو، الفائز من مواجهة قبرص وإستونيا.

المجموعة الثالثة: سلوفاكيا، بيلاروسيا، أذريجان، الفائز من مواجهة كازاخستان ومولدوفا.

المجموعة الرابعة: بلغاريا، مقدونيا الشمالية، جورجيا، جبل طارق.

التصنيف الرابع:

المجموعة الأولى: لاتفيا، أندورا، الخاسر من مباراة كازاخستان ومولودوفا، ليشتينشتاين.

المجموعة الثانية: سان مارينو، الخاسر من مباراة قبرص وإستونيا، مالطا.

فرنسا تتوج بالنسخة الثانية

حصد منتخب فرنسا بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعدما تغلب على منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

ونجح رفاق كريم بنزيما من قلب النتيجة بعد التأخر بهدف نظيف في منتصف الشوط الثاني، جاء عن طريق أورايازابال مع مطلع الدقيقة 65.

ثم نجح كريم بنزيما مع مطلع الدقيقة 67 أن يسجل هدف التعادل سريعا ليعود اللقاء لنقطة الصفر من جديد بحثا عن الفائز بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وقبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق تمكن كيليان مبابي أن يحرز الهدف الثاني وحسم اللقاء واللقب للفرنسيين.

وحاول منتخب إسبانيا أن يعود بالنتيجة ولكن تمكن هوجو لوريس حارس فرنسا والذي تصدى لهدفين محققين.

وبذلك تتمكن فرنسا أن تضيف لقب دوري الأمم الأوروبية، بجانب كأس العالم 2018.