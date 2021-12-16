/666548/إحالة-معلمة-للمحاكمة-الجنائية-تنمرت-على-طالب-بمدرسة-شبرا

قررت النيابة العامة منذ قليل، اليوم الخميس، بإحالة معلمة بإحدى المدارس بمنطقة شبرا بالقاهرة للمحاكمة الجنائية العاجلة، لتنمرها على طفل من ذوي الهمم، وذلك بتعديها عليه بالقول بعبارات قصدت منها الحطّ من شأنه، ووضعه موضع السخرية في محيطه الاجتماعي، خلال انعقاد حصة مدرسية، وحبسته داخل مكتبها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إحالة معلمة بإحدى المداراس للمحاكمة الجنائية

النيابة العامة

وأيضا في وقت سابق كانت تلقت النيابة العامة، بلاغ من والد الطفل بتنمر المتهمة عليه بعد طلبه الجلوسَ بأحد المقاعد الأمامية بالصف، فرفضت ونبزته وسخرت منه أمام زملائه، ثم عاقبته بتوجيهه لمديرة المدرسة، وقد سألت النيابة العامة الطفل المجني عليه ووالديه وثلاثة طلاب من زملائه فأكدوا واقعة التنمر، وباستجواب المتهمة أنكرت ما نُسب إليها، وقررت أنها وبّخت الطفل المجني عليه لحضوره الدرس متأخرًا فهددها بإبلاغ والده، وهو ما دعاها لتسليمه لمديرة المدرسة.

وفي سياق آخر شهد النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمس الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري، عرضًا واضحا بقاعة مجهزة بمقرّ مكتب النائب العام من الدكتور/ مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من المختصين بالمجلس لأهم وأبرز القطع الأثرية وذات القيمة التاريخية الموصى بتسجيلها كآثار، من بين المضبوطات المعثور عليها في التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط آثار بوحدة سكنية وحانوت بحي الزمالك، وذلك بحضور السيدِ المستشار/ جورج سعد رئيس المكتب الفني، ومحمد نبوي رئيس النيابة رئيس فريق التحقيق في القضية، وكانت النيابة العامة أيضا قد انتهت في غضون خمسة أشهر مضت من فحص ما يربو على خمسة آلاف قطعة في التحقيقات المشار إليها، وسلمت منها للجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار عدد ألف وثلاثمئة وأربع وثمانين قطعة ثَبتتْ أثريتها، وكذا عدد ألف ومئتين وثمانٍ وثمانين قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار، وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن باقي القطع المضبوطة.