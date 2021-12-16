/666550/رئيس-جهاز-حماية--المستهلك-بندوة-الشعب-الجمهورى-1200-حملة-علي-المخازن-أسفرت-عن-ضبط-عدد-كبير-من-الأجهزة-الطبية-مجهولة-المصدر

كشف الدكتور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قام بشن 1200 حملة علي المخازن أسفرت عن ضبط عدد كبير من الأجهزة الطبية مجهولة المصدر.

دوت الخليج

جهاز حماية المستهلك

واكد حسام أثناء ندوة تثقيفية نظمها حزب الشعب الجمهوري بامانة القاهرة، أن هذه الأجهزة تتمثل في أجهزة قياس ضغط وسكر، قائلا ":الأجهزة المستعمله في قياس الضغط مثل خرطوم السباكة فهذا يسمي غش تجاري في مجتمع صحي".

واكد الدكتور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك تعاون كبير وتنسيق بين الجهاز وجميع الوزرات المعنية من أجل حماية المستهلك

وأوضح، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن بفضل التنسيق والتعاون أصبحت مشاكل المستهلك تحل في مدة لا تزيد عن 10 ايام، لافتا إلي أن رؤية الجهاز هي الوصول إلى المواطن وهناك 210 عميل سري بيراقب علي أداء الجهاز من خلال مشاكله الشخصية وتقرير عن الأسواق بشكل كامل.

وأشار رئيس حماية المستهلك إلي أنه بيتم الان تغير هيكل الجهاز بشكل كام وقبل شهر 6/2022 سوف يكون التغير انتهي بالكامل وهناك خطة كاملة لتغطية جميع المحافظات.