/666552/محمد-عمارة-عمر-كمال-أفضل-من-أكرم-توفيق-في-مركز-الظهير-الأيمن

تحدث محمد عمارة لاعب الأهلي السابق، حول أداء منتخب مصر في كأس العرب تحت قايدة كارلوس كيروش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عمارة في تصريحات عبر الرادية: "عمر كمال أنسب من أكرم توفيق للمشاركة في مركز الظهير الأيمن مع منتخب مصر، وهناك بعض العلامات حول أختيارات كيروش خلال البطولة".

وأكمل: " هناك أكثر من لاعب كانوا يستحقوا الحصول على فرصة للمشاركة، بشكل أساسي، بدلاً من بعض اللاعبين الذين لم يقدموا أو يضيفوا أي شئ".

موعد مباراة مصر وقطر على المركز الثالث بكأس العرب

يلتقي المنتخب المصري، مع المنتخب القطري صاحب الأرض والمستضيف، في بطولة كأس العرب 2021.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 12 بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد 974.

وتلقى المنتخب المصري، الخسارة أمام المنتخب التونسي، بنتيجة هدف دون رد، بنيران صديقة من القائد عمرو السولية، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وسقط المنتخب القطري أمام منتخب الجزائر، بطل القارة الأفريقية، في لقاء نصف نهائي كأس العرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

نتيجة مباراة مصر وتونس

انتهت أحداث مباراة مصر وتونس، بنتيجة هدف دون رد لصالح نسور قرطاجة، في لقاء جمع بين الفريقين، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب.

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، على ضغط من قبل الفريقين، في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات المنتخبين كانت بالمرصاد في اللقاء.

أجرى المنتخب التونسي التغير الأول في المباراة والإضطراري، في اللقاء بخروج مدافع نسور قرطاجه في الدقيقة الـ 40 بخروج ياسين مرياح، ودخول محمد بن رمضان.

أهدر المنتخب الطني، أخطر هجمات المباراة في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر اللقاء، عن طريق حسين فيصل المنفرد على المرمى، ولكن حكم الراية يرفع راية في النهاية بداعي التسلل على زيزو مرر الكرة لحسين فيصل.

الشوط الثاني

جاء الشوط الثاني في المباراة بالعديد من الفرص للفريقين، لتمنح الفريقين فرص ذهبية لتسجيل أول أهداف المباراة.

شهدت الربع الساعة الثانية من الشوط الثاني، على أخطر فرص المباراة، للمنتخب المصري، والتي كان على رأسها مصطفى فتحي ومروان حمدي، والتي سددها مصطفى فتحي بقوة أعلى مرمى تونس.

اختتم عمرو السولية قائد المنتخب الوطني مشهد ختام المباراة، بتسجيل الهدف الوحيد والفوز لتونس في شباك محمد الشناوي حاريس عرين الفراعنة.