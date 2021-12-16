البابا تواضروس يترأس اللقاء السنوى مع كهنة الرعاية الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا: "أطلقنا منذ أسبوعين مبادرة (ازرع شجرة)، مصر تستضيف قمة المناخ العالمى فى نوفمبر من العام القادم، وهذا أمر غاية فى الأهمية والدولة مهتمة به جدا ونحن ككنيسة مصرية يجب أن يكون لنا دور فى المساعدة فى حل أزمة المناخ وهذه مسؤولية جماعية".
وأضاف: "هناك مسابقة على مستوى الكنائس لزراعة الشجر، وهذه المسابقة لها جوائز قيمة، والفائدة سوف تعود على مصر وعلى العالم كله".
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