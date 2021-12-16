مدير وكالة الطاقة الذرية يشيد بمعايير الأمان فى مشروع الضبعة «صور»

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الخميس، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، "رافائيل جروسى" فى إطار زيارته الحالية للقاهرة على ضوء التعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسبل تعزيز التعاون فى مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية، والتى تُسهم بدورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تم تناول التعاون بين مصر والوكالة حول مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، حيث أشاد "جروسى" بمعايير الأمان والأمن النوويين التى تطبقها مصر فى مشروع الضبعة.

وتباحث الجانبان حول سبل الدخول فى شراكة بين مصر والوكالة بحيث يتم بموجبها إتاحة مصر لخبراتها ومراكزها ومؤسساتها التعليمية والبحثية حتى يتسنى للوكالة الاستعانة بها فى تقديم برامج التدريب وبناء القدرات للدول المختلفة فى مجالات التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.

وتطريق الجانبان إلى أهمية دور الطاقة النووية فى مجال التعامل مع تحديات تغير المناخ، وكيفية العمل سوياً لإبراز هذا الدور خلال الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذى ستستضيفه مصر.

كما تبادل الوزير شكرى والمدير العام للوكالة الرؤى حول التطورات ذات الصلة بعدم الانتشار النووى، واتفقا على أهمية إنجاح أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى والذى سيعقد فى نيويورك خلال الفترة من 4 إلى 27 يناير 2022، وبما يعزز من مصداقية نظام عدم الانتشار النووى.

ومن جانبه، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل جروسى" عن تقديره للدعم المصرى لدور الوكالة، وللدور الذى تلعبه مصر ضمن منظومة عدم الانتشار وبالأخص فى الشرق الأوسط، مشيراً لتطلعه إلى استمرار التنسيق مع مصر حول جهود عدم الانتشار ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.