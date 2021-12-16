رئيس الرقابة الإدارية يبحث سبل مكافحة الفساد مع مدير هيئة النزاهة اليونانى

جدة - نرمين السيد - تباحث الوزير حسن عبدالشافى أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، مع أنجيلوس بينيس رئيس هيئة النزاهة الوطنية بدولة اليونان حول سبل التعاون الممكنة بين الجانبين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.





وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلى بين الجانبين فى المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة، وتبادل الخبراء والخبرات. كما تضمن اللقاء الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، وهيئة النزاهة الوطنية بدولة اليونان خلال الفترة المقبلة.

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