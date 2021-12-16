الإمام الأكبر : مكافحة الأزهر للتطرف والتشدد تنطلق من مسؤوليته العالمية

جدة - نرمين السيد - قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن مكافحة الأزهر للتطرف والتشدد تنطلق من مسؤوليته العالمية والمجتمعية، ولدينا الآن مهمة فى ظل الظروف العالمية الحالية؛ ممثلة فى تصحيح الصورة الذهنية عن الإسلام لدى الغربيين ومكافحة انتشار مصطلح الإسلاموفوبيا، فضلاً عن تفنيد شبهات الجماعات المتطرفة التى تستهدف تشويه أحكام ومبادئ الدين الإسلامى لدى المسلمين أنفسهم.





وأضاف شيخ الأزهر خلال استقباله سفند أولينج سفير الدنمارك لدى القاهرة، أن الأزهر سخّر الكثير من جهوده للتصدى للمحاولات العالمية الجديدة الهادفة لتحطيم الجذور الثقافية والحضارية، والتخلى عن القيم الدينية، واستبدالها برؤى يمكن وصفها بالطوفان الجديد لترويج أفكار ونظم حديثة مدفوعة بقوى المال والسياسة وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا على منظومة القيم العالمية.

وتطرق شيخ الأزهر للحديث عن أزمة تغير المناخ، والسياسات الدولية التى مهدت لانتشار هذه الأزمة، مؤكدًا أن رفض الدول الصناعية الكبرى إبداء أى التزام تجاه الدول النامية والأكثر تضررًا من الآثار الناجمة عن هذه التغيرات البيئية، يمثل تنصلاً صريحًا من واجبات هذه الدول وتجاهلاً واضحًا لمبدأ المسؤولية المشتركة، الذى يعد الحل الوحيد للخروج لعالمنا من أزمة تغير المناخ.

من جانبه، قال السفير الدنماركى لشيخ الأزهر: "إنه لشرف عظيم لى أن أزور فضيلتكم، وأتابع بشغف ما تبذلونه من جهود لمكافحة التشدد والتطرف، وتعزيز الحوار بين الأديان وعلاقتكم بالبابا فرنسيس، وأن هذه الجهود بين قادة الأديان انتقلت بدورها إلى القاعدة العريضة من الأفراد فى كل المجتمعات، ونشهد جميعًا تحولاً ملحوظًا فى علاقة اتباع الديانات بعضهم البعض".

وأكد السفير الدنماركى أن تغير المناخ هو إحدى أهم السياسيات الخارجية للدنمارك، مشددًا على أن هناك وجهات نظر مختلفة يتبناها الغرب فى هذا الشأن، مشيدًا بمجهودات فضيلة الإمام الأكبر فى هذا الملف المهم، وسعى الدنمارك للشراكة مع الأزهر للتوعية بخطورة هذه الأزمة العالمية.

واستعرض السفير الدنماركى جهود بلاده وسعيها لإيجاد حلول لأزمة تغير المناخ، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما نؤكد أهمية دعم وتمويل الدول النامية وتعزيز قدراتها لمواجهة تأثيرات التغيرات البيئية، وأن الدنمارك وضعت خطة لتقليل الانبعاثات الكربونية ولديها هدف واضح للقضاء عليها بشكل كامل بحلول عام 2030، مؤكدًا سعى بلاده لأن تكون جسرًا للتواصل بين الشرق والغرب لننعم جميعًا ببيئة أفضل.