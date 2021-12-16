”الصحة”: مصر لديها جميع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدولة لديها جميع اللقاحات التي جرت الموافقة عليها من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقال “عبدالغفار” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الجرعة التعزيزية الثالثة ليس شرطا أن تكون من اللقاح الذي تلقاه المواطن في المرة الأولى".

وأضاف: "تم تلقيح 476 ألف طالب جرعة أولى من اللقاح فايزر، وحتى الآن سجل 700 ألف طالب ومستهدف تلقيح 7.5 مليون طالب، ولقاح فايزر هو المعتمد لتلقيح الطلاب والصغار ضد فيروس كورونا".