السبكى: الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا للأطفال بمحافظات التأمين الصحى الشامل

كشف الدكتور أحمد السبكى ، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التامين الصحى الشامل ، عن مشاركة الهيئة، في الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى حديثي الولادة ، وذلك من خلال 8 مستشفيات تابعين لها بمحافظات التامين الصحى الشامل الثلاث «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية»، بفعاليات المشروع القومي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة .

وقال رئيس الهيئة ، أنه تم فحص 1000طفل حديث الولادة ضمن فعاليات المشروع القومي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأضاف السبكي: يتم اخذ أول عينة لحديثي الولادة للكشف عن 19 مرض وراثي ، تتم من داخل حضّانة المستشفى، أما العينة الثانية يتم أخذها بعد 28 يوم من العينة الأولى لضمان التأكد من الحالة الصحية للأطفال، فيما تتم أخذ العينة الثانية، للأطفال الذين خرجوا من حضّانة المستشفى، بأحد الأماكن التي تم تحديدها لذلك، كـ "مكتب صحة أول" بمحافظة بورسعيد، و"مكتب صحة أول، مكتب صحة ثانِ، مكتب صحة القرنة، النجوع قبلي، المركز الحضري بالبياضية، رعاية طفل أرمنت" بمحافظة الأقصر.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية: من أجل أن يتمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، فإن المشروع لا يقتصر فقط على إجراء الفحص داخل وحدات الرعاية الحرجة لحديثي الولادة في المستشفيات فحسب، بل هناك منظومة إلكترونية لتسجيل البيانات لكل طفل، وتتم المتابعة الدورية لهم، فيما يتم تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية، يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية ، والتي عكستها المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها تحت شعار 100مليون صحة لتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين بكافة المراحل العمرية.