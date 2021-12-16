ليفربول يلعن إصابة فان دايك وفابينيو وجونز بفيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول اصابة الثلاثي فابينيو وكورتيس جونز وفيرجيل فان دايك بفيروس كورونا وغيابهم عن مباراة نيوكاسل التي ستقام في العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز للموسم الحالي 2021 – 2022.

وأكد النادى فى بيان رسمي اليوم الخميس، أن اللاعبين الثلاثة تم عزلهم بشكل رسمي عقب التأكد من نتيجة الاختبارات التي خضعوا لها، فيما يحتفظ باقي الفريق والموظفين بسلامتهم.

ويدخل فريق ليفربول مباراة نيوكاسل محتلا وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 37 نقطة خلفاً لفريق مانشستر سيتي المتصدر برصيد 41 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الـ 19 برصيد 10 نقاط.

ويتطلع فريق ليفربول لمواصلة سلسلة الإنتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي، والتي امتدت لـ 6 مباريات متتالية منذ التعادل أمام برايتون بنتيجة 2-2 في الجولة الـ 10 من مسابقة البريميرليج.

ويأمل محمد صلاح نجم ليفربول، في التسجيل مجدداً داخل شباك الماكابيس، للتحليق بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعيداً.

وتحمل مواجهة الخميس رقم 10 التي يخوضها محمد صلاح ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي سواء مع فريقه السابق تشيلسي أو ليفربول.

وسجل محمد صلاح ظهوره في 9 مواجهات سابقة ضد نيوكاسل بالبريميرليج، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

ولم يتلقي محمد صلاح نجم ليفربول، أي هزيمة مع فريقه أمام نيوكاسل طوال الفترة الماضية، حيث حقق 6 انتصارات بالإضافة إلى 3 تعادلات.