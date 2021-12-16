شاهد التحضيرات الأخيرة لمنتخب مصر قبل مواجهة قطر

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر اجتماعا تحضيريا بمقر إقامته في الدوحة، استعدادًا لمواجهة منتخب قطر في الثانية ظهر السبت المقبل فى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب.

ويؤدي منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، تدريبه غدا في الثانية عشرة ظهرا بتوقيت الدوحة استعدادا للقاء قطر في الواحدة ظهر السبت المقبل، الثانية في القاهرة، على المركز الثالث لبطولة كأس العرب.

ويسبق تدريب منتخب مصر المقرر إقامته في الحادية عشرة صباحا المؤتمر الصحفي لكارلوس كيروش المدير الفني وبصحبته أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني، للحديث عن استعدادات الفريق للقاء السبت المقبل، فيما يعقد الاجتماع التنسيقي للمباراة في الثانية ظهر غد .

وأدى ظهر اليوم المنتخب الوطني تدريبًا مغلقًا على الملعب المخصص له استعدادًا للقاء قطر فى الواحدة ظهر السبت المقبل ( الثانية عشر في القاهرة) على المركز الثالث لبطولة كأس العرب.

وانقسم المران إلى مرحلتين، شهدت الأولى تدريبات خاصة في القاعة المخصصة لتدريبات "الچيم" الملحقة بملعب التدريب وشارك فيها جميع اللاعبين، بينما شهدت المرحلة الثانية في أرض الملعب مشاركة اللاعبين بدرجات مختلفة حسب نسبة مشاركته في مباراة الأمس أمام تونس، كما استكمل خلالها أيمن أشرف برنامجه العلاجي