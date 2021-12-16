عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر اجتماعا تحضيريا بمقر إقامته في الدوحة، استعدادًا لمواجهة منتخب قطر في الثانية ظهر السبت المقبل فى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب.
ويؤدي منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، تدريبه غدا في الثانية عشرة ظهرا بتوقيت الدوحة استعدادا للقاء قطر في الواحدة ظهر السبت المقبل، الثانية في القاهرة، على المركز الثالث لبطولة كأس العرب.
ويسبق تدريب منتخب مصر المقرر إقامته في الحادية عشرة صباحا المؤتمر الصحفي لكارلوس كيروش المدير الفني وبصحبته أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني، للحديث عن استعدادات الفريق للقاء السبت المقبل، فيما يعقد الاجتماع التنسيقي للمباراة في الثانية ظهر غد .
وأدى ظهر اليوم المنتخب الوطني تدريبًا مغلقًا على الملعب المخصص له استعدادًا للقاء قطر فى الواحدة ظهر السبت المقبل ( الثانية عشر في القاهرة) على المركز الثالث لبطولة كأس العرب.
وانقسم المران إلى مرحلتين، شهدت الأولى تدريبات خاصة في القاعة المخصصة لتدريبات "الچيم" الملحقة بملعب التدريب وشارك فيها جميع اللاعبين، بينما شهدت المرحلة الثانية في أرض الملعب مشاركة اللاعبين بدرجات مختلفة حسب نسبة مشاركته في مباراة الأمس أمام تونس، كما استكمل خلالها أيمن أشرف برنامجه العلاجي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد التحضيرات الأخيرة لمنتخب مصر قبل مواجهة قطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.