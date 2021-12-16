كل ما تريد معرفته عن دوري الأمم الأوروبية.. موعد المباريات.. الملحق المؤهل لليورو

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أقيمت منذ قليل قرعة دوري الأمم الأوروبية، والتي شهدت قرعة نارية ويأتي على رأسها إنجلترا وألمانيا وإيطاليا والمجر في مجموعة واحدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتم تقسيم بطولة دوري الأمم الأوروبية على 4 مستويات، بحيث يضم المستوى الأول المنتخبات الأفضل في التصنيف الرسمي من جانب الفيفا، ونفس الأمر للمستوى الثاني والثالث، أما المستوى الرابع فيضم مجموعتين فقط، ويعتبر هم الأضعف في الترتيب العالمي للمنتخبات الأوروبية.

وكانت أهم وأقوى مجموعة في المستوى الأول والتي تضم "المجر، إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا"، وتتواجد فرنسا حاملة اللقب النسخة الماضية في المجموعة الأولى بجانب النمسا، كرواتيا، والدنمارك.

ويعتبر المستوى الثاني والثالث والرابع ليس بالكفاءة الكبرى مقارنة بالمستوى الأولى الذي يحمل مجموعات الموت.

لمشاهدة قرعة دوري الأمم الأوروبية كاملاً من هنا:

وسيتم لعب الجولة الأولى والثانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية يومي 2،8 يونيو 2022 المقبل.

أما الجولة الثالثة والرابعة سوف تقام أيام 8،14 يونيو 2022 المقبل.

وأخيراً الجولة الخامسة والسادسة سوف تقام في 22،27 سبتمبر 2022.

وستقام مباريات الدور قبل النهائي يومي 14،15 يونيو 2023، أما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ستكون يوم 18 يونيو 2023.

وتم تحديد موعد مباريات الملحق المؤهل إلى يورو 2024 أيام 21-23، 24-26 مارس 2024.

نتيجة قرعة دوري الأمم الأوروبية للنسخة الثالثة 2022-2023

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، منذ لحظات عن نتائج قرعة النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2022-2023.

ويتم تقسم المنتخبات الـ 55 المشاركة في البطولة، على 4 تصنيفات، ويتأهل أول كل مجموعة في التصنيف الأقل للتصنيف الأعلى، أما متذيل كل مجموعة من التصنيف الأعلى يهبط للتصنيف الأقل.

تبدأ مواجهات دور المجموعات في يونيو 2022 وتنتهي في سبتمبر 2022، والمرحلة النهائية لتحديد البطل بين متصدري ترتيب التصنيف الأول تقام في يونيو 2022.

وأسفرت القرعة عن مجموعة نارية يتواجد بها بطل يورو 2020 المنتخب الإيطالي، رفقة إنجلترا وألمانيا بالإضافة للمجر.

التصنيف الأول:

المجموعة الأولى: فرنسا، الدنمارك، كرواتيا، النمسا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، البرتغال، سويسرا، التشيك.

المجموعة الثالثة: إيطاليا، ألمانيا، إنجلترا، المجر.

المجموعة الرابعة: بلجيكا، هولندا، بولندا، ويلز.

التصنيف الثاني:

المجموعة الأولى: أوكرانيا، اسكتلندا، أيرلندا، أرمينيا.

المجموعة الثانية: أيسلندا، روسيا، الكيان الصهيوني، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: البوسنة والهرسك، فنلندا، رومانيا، الجبل الأسود.

المجموعة الرابعة: السويد، النرويج، صربيا، سلوفينيا.

التصنيف الثالث:

المجموعة الأولى: تركيا، لوكسمبورج، ليتوانيا، جزر الفارو.

المجموعة الثانية: أيرلندا الشمالية، اليونان، كوسوفو، الفائز من مواجهة قبرص وإستونيا.

المجموعة الثالثة: سلوفاكيا، بيلاروسيا، أذريجان، الفائز من مواجهة كازاخستان ومولدوفا.

المجموعة الرابعة: بلغاريا، مقدونيا الشمالية، جورجيا، جبل طارق.

التصنيف الرابع:

المجموعة الأولى: لاتفيا، أندورا، الخاسر من مباراة كازاخستان ومولودوفا، ليشتينشتاين.

المجموعة الثانية: سان مارينو، الخاسر من مباراة قبرص وإستونيا، مالطا.