/666551/موعد-المؤتمر-الصحفي-لـ-كارلوس-كيروش-قبل-لقاء-مصر-وقطر-بكأس-العرب

يؤدي المنتخب الوطني تدريبه غدا في الثانية عشر ظهرا بتوقيت الدوحة استعدادا للقاء قطر في الثانية عشر ظهر السبت المقبل على المركز الثالث لبطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يسبق التدريب في الحادية عشر صباحا المؤتمر الصحفي لكارلوس كيروش المدير الفني وبصحبته أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني للحديث عن استعدادات الفريق للقاء السبت المقبل ، فيما يعقد الاجتماع التنسيقي للمباراة في الثانية ظهر غد .

رسالة كيروش للاعبي المنتخب

وقال كيروش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن نفوز أو نتعلم، ارفعوا رؤوسكم أيها الشباب، فأنتم تستحقون الأفضل".

وأضاف: "لسوء الحظ، فإن آلهة كرة القدم لم يكونوا في جانبنا، سننمو أقوى وأفضل".

واختتم: "أنا فخور بكم أيها اللاعبون وطاقم العمل، شكرا لكم".

نتيجة مباراة مصر وتونس

انتهت أحداث مباراة مصر وتونس، بنتيجة هدف دون رد لصالح نسور قرطاجة، في لقاء جمع بين الفريقين، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب.

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، على ضغط من قبل الفريقين، في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات المنتخبين كانت بالمرصاد في اللقاء.

أجرى المنتخب التونسي التغير الأول في المباراة والإضطراري، في اللقاء بخروج مدافع نسور قرطاجه في الدقيقة الـ 40 بخروج ياسين مرياح، ودخول محمد بن رمضان.

أهدر المنتخب الطني، أخطر هجمات المباراة في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر اللقاء، عن طريق حسين فيصل المنفرد على المرمى، ولكن حكم الراية يرفع راية في النهاية بداعي التسلل على زيزو مرر الكرة لحسين فيصل.

الشوط الثاني

جاء الشوط الثاني في المباراة بالعديد من الفرص للفريقين، لتمنح الفريقين فرص ذهبية لتسجيل أول أهداف المباراة.

شهدت الربع الساعة الثانية من الشوط الثاني، على أخطر فرص المباراة، للمنتخب المصري، والتي كان على رأسها مصطفى فتحي ومروان حمدي، والتي سددها مصطفى فتحي بقوة أعلى مرمى تونس