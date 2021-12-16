/666553/لا-بنطبل-ولا-بنقول-شعاراتالنائب-أحمد-فتحى-بندوة-تحيا-مصرشغلنا-على-الأرض-ووجودنا-مع-الناس-معيار-نجاحنا-بتنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين

أكد النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ميعار النجاح لأى شاب هو النجاح والعمل على أرض الواقع، والأمر ليس بحاجة «للتطبيل» للحكومة أو التنسيقية أو مجلس النواب أو للدولة، مؤكدًا على أنه كعضو فى التنسيقية لدى أعضائها إيمان حقيقى بهذا الأمر ويتم التدريب عليه، مشيرا لوجود نحو 25حزبا داخل التنسيقية ويؤمنون بأهمية العمل على أرض الواقع والتماس مع المواطنين وليس إطلاق الشعارات أو التطبيل.

دوت الخليج

جاء ذلك فى ندوة موقع دوت الخليج، مساء الخميس، والتى أدارها الزميل محمود فايد، فى ضوء اللقاءات التى يعقدها الموقع مع رموز العمل البرلمانى من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدا أن أى مواطن يريد أن يعمل ويجتهد على أرض الواقع لن ينظر إلى التطبيل لأى من الجهات خاصة أن «الشغل والعمل»هو المعيار الأساسى لأى نجاح مؤكدا على أنهم فى التنسيقية أمناء على هذا الأمر ويدركون أهمية وقيمته وأن يكون العمل حقيقى وليس شعارات أو تطبيل.

ولفت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن الهدف الأسمى من كل التحركات هو المواطن وخدمته والتغلب على إشكالياته، بما فيها تحركات الإنتقاد والمعارضة والتى تكون بمفهول أهمية الوصول للأفضل والأحسن وليس الانتقاد والمعارضة من أجل المعارضة والانتقاد فقط، ولكن من أجل الوصول لنتائج أفضل يتم ترجمتها وتطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن جهود الدولة المصرية كبيرة بشأن الحماية المجتمعية ودعم جميع الفئات المصرية من كبار سن وذوى إعاقة وغيرها من تمكين للشباب والمرأة وهو ما يخدم الحياة الكريمة التى تعمل بشأنها الدولة المصرية.

«لا بنطبل ولا بنقول شعارات»..النائب أحمد فتحى بندوة «دوت الخليج»:«شُغلنا على الأرض ووجودنا مع الناس معيار نجاحنا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»

وأكد النائب أحمد فتحى بأن الأهم فى أى تشريع يصدر من الحكومة أو البرلمان بأن نكون أمام تطبيق حقيقى له، ومن ثم نجد وجود ملاحظات بشأن قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوى الإعاقة وبالتالى يتم العمل بشأنه ومتابعه تنفيذه مع الحكومة ومن ثم بجانب دعم جهود الدولة فى هذا الملف إلا أنه يتم تفعيل الدور الرقابى على إشكاليات هذا القانون سواء فيما يتعلق بنسبة الـ5% أو السيستم الخاص بكارت ذوى الإعاقة فى المرحلة الثانية، مؤكدا أن الانتقاد وتفعيل الدور الرقابى ليس انتقاد أو معارضة وأنما سعى للأفضل والأحسن بما يخدم المواطن وهو نهج من جانب نواب التنسيقية.

ولفت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أنه بجانب القيام بالدور المنوط بنا رقابيا وتشريعا فإننا نقوم بدعم جهود الدولة المصرية وخاصة مشروع حياة كريمة الذى يلقى قبول كبير من المواطنين وبشكل مختلف يلقى تقدير أيضا من الجميع فى الخارج والداخل لما يتضمنه من جهود مقدرة ومختلفة تنقل حياة المصريين لوضع أفضل عن الماضى.