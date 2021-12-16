بعد شيرين عبدالوهاب..فنانة سعودية تظهر حليقة الشعر..وتؤكد «مش بقلد حد»

/666554/بعد-شيرين-عبدالوهابفنانة-سعودية-تظهر-حليقة-الشعروتؤكد-مش-بقلد-حد

تعرضت الفنانة السعودية أضوى الفهد، لموجة هجوم شرسة، بعد ظهورها حليقة الشعر بالكاملة في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي اختتمت فاعلياته منذ أيام قليلة.

دوت الخليج يرصد أزمة أضوى الفهد مع الجمهور بسبب شيرين عبد الوهاب

واتهم الجمهور أضوى فهد، بعد ظهورها حليقة الشعر، بمحاولتها تقليد المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لركوب التريند، ولكن حرصت الفنانة الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أنها لجأت لحلق شعرها منذ مايقرب من شهر ونص، وأنها لم تتعمد تقليد شيرين.

عودة شيرين بقوة للساحة الفنية بثلاثة أفلام ومسلسل رمضاني

من ناحية أخرى، تعود الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للساحة الفنية بقوة بعد غياب 4 سنوات، وذلك بعد أزمة انفصالها عن المطرب حسام حبيب، اذ قالت خلال التسجيل الصوتي مع الإعلامية نضال الأحمدية: "أنا هاعمل 3 أفلام في السنة، وهرجع في رمضان وأعمل حاجة ليها علاقة".

وكانت كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن السر وراء تخليها عن شعرها وحلاقته كاملًا فضلًا عن أسباب فشل تكوينها أسرة وإنجابها طفلًا من زوجها السابق حسام حبيب.

نضال الأحمدية توضح سبب تناقض تصريحات شيرين عبد الوهاب عن طليقها

وكانت قد أوضحت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية حقيقة تناقض تصريحات شيرين عبد الوهاب حول زوجها السابق حسام حبيب والتناقض في حوارها معها ومداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب.

نشرت الإعلامية نضال الأحمدية، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، قالت فيه أن تصريحات شيرين ليست متناقضة، وأنها أقرت بحبها لـ حسام، خلال حوارها معها: "راجعوا الحلقة على يوتيوب، هتلاقوا إنها قالت بحب حسام لكن بحب سرطان، انتبهوا لهذا التطابق في المضمون، لكن الاختلاف بالشكل والتعبير الذي قدم بها".

وكانت فجرت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، تصريحات صادمة حول طليقها حسام حبيب، والذي كان السبب الرئيسي في حلاقة شعرها، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية”.

وقالت شيرين خلال برنامج الحكاية: “أنا حلقت شعري قبل طلاقي بيوم، عشان أكون وحشة في عيون حسام حبيب”.

وأضافت: “أنا لسة بحبه، بس عشان نرجع لبعض لازم معجزة، هو كان بيتعامل معايا على إني نجمة، كنت محتاجاه يعاملني على إني ست”.

وتاعبت موجهة رسالة قاسية لحسام حبيب: “خليك راجل حتى لو بتقبض 10 جنيه، أنت إنسان كويس جدًا ولازم تشتغل على نفسك والراجل لازم يبقى راجل وأنت معدنك لذيذ ومتربي وحرام تدفن لأنك فنان”.