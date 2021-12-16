/666556/التشكيل-الرسمي-لمباراة-تشيلسي-وإيفرتون-بالدوري-الإنجليزي

تقام بعد قليل مباراة تشيلسي وإيفرتون، ضمن مباريات الجولة الـ 17 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

ويبحث تشيلسي أن يعيد صدارة الدوري الإنجليزي من جديد بعدما فقدها لصالح مانشستر سيتي قبل أسبوعين وليفربول.

أما إيفرتون يبحث عن الخروج من دائرة النتائج السلبية، وذلك بعدما تعرض لعدة خسائر خلال الأسابيع الأخيرة.

ويفتقد تشيلسي اليوم لمهاجمة روميلو لوكاكو بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بينما يغيب جراي عن إيفرتون والذي يعد من أهم لاعبي الفريق هذا الموسم.

وفيما يلي تشكيل الفريقين للمباراة:

تشيلسي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سيزار أزبلكويتا، تياجو سيلفا، أنتونيو روديجير، رييس جاميس

خط الوسط: روبن لوفتيس تشيك، جورجينيو، ماركوس ألونسو

خط الهجوم: حكيم زياش، ماسون ماونت، كريستيان بوليسيتش

إيفرتون:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: ميسون هولجيت، جاراد براينثويت، مايكل كين، جونجوي كيني

خط الوسط: عبد الله دوكوري، أندريه جوميز، أنتوني جوردان

خط الهجوم: أليكس أيوبي، إلياس سيمس، بن جودفري

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ولم يتدرب فريق مانشستر يونايتد بشكل متواصل خلال تدريبات اليوم، وذلك بسبب ظهور حالات غيجابية مصابة بفيروس كورونا.

وكان مانشستر يونايتد قد واجه نوريتش سيتي ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري الإنجليزي، وتمكن من الفوز بهدف نظيف فقط عن طريق كريستيانو رونالدو.

وذكرت تقارير صحفية أن سيتم عزل جميع اللاعبين من أجل الحفاظ عليهم ومعرفة ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.