تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي

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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ليفربول لديه 37 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق 4 نقاط.

بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع عشر، قبل الأخير، في جدول البطولة برصيد 10 نقاط فقط.

تشكيل ليفربول اليوم أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ماتيب، كوناتي، روبيرتسون.

خط الوسط: تشامبرلين، تياجو ألكانتارا، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، ساديو ماني.

البدلاء: كيليهير، بيتالوجا، ميلنر، نابي كيتا، فيرمينو، جوميز، مينامينو، تسكيماس، ويليامز.

محمد صلاح أمام نيوكاسل

ويدخل الفرعون المصري محمد صلاح مباراة اليوم وهو يصر على تحقيق المزيد من الأرقام في بطولة الدوري الممتاز، وبالأخص أمام نيوكاسل، والذي يحل ضيف الريدز اليوم علي ملعب الأنفيلد.

لعب الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول في 9 مواجهات، بالدوري الكأس، منذ انضمامه للريدز في موسم 2017، قادم من روما الإيطالي.

نجح الفرعون من تحقيق أرقام قوية أمام نيوكاسل مع ليفربول، بالفوز في 6 مباريات، من أصل 9 والتعادل في ثلاثة.

سجل محمد صلاح 5 أهداف في شباك نيوكسل، ليكون معدل الفرعون هدف في كل 200 دقيقة أمام نيوكاسل، وصنع صلاح هدفين لفريقه، ولم يتلقى الريد خسارة من الغريم في وجود الفرعون.

بيان رابطة الأندية

جاء في بيان رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ما يلي: "أظهرت أحدث بيانات اللقاح التي تم جمعها لشهر نوفمبر أن 75 في المائة من اللاعبين عبر الدوري الإنجليزي الممتاز إما تلقوا تطعيمًا كاملاً أو تلقوا حقنة واحدة أو ينوون التطعيم.

وتابع: "إجمالي عدد اللاعبين الذين تم تلقيحهم مرتين 59 في المائة، وهناك 16 في المائة من المقرر أن يحصلوا على اللقاح قريبًا، في حين أن 25 في المائة من اللاعبين لا يعتزمون حاليًا الحصول على لقاح".

وأضاف المستشار الطبي لـ الرابطة، ريتشارد هيجينز: "بالإضافة إلى الإرشادات الطبية المُحسّنة الصادرة مؤخرًا، اختارت الرابطة تعزيز بروتوكولاتها لجميع الأندية للمساعدة في تقليل المخاطر الصحية للأفراد أثناء السعي للتخفيف من خطر تأجيل المزيد من المباريات في الأسابيع المقبلة".