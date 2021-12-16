ليفربول في حالة طوارئ بعد إصابة أهم لاعبيه بفيروس كورونا.. تفاصيل

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يلعب بعد قليل فريق ليفربول الإنجليزي، أمام نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة الـ 17 للبريمييرليج.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء على ملعب أنفيلد معقل البلوز.

وتلقى فريق ليفربول خبر حزين قبل بداية المباراة بعدم قدرة الثنائي فيرجيل فان دايك وفابينيو من التواجد مع بعثة الفريق بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ويعتبر فان دايك أحد أهم لاعبي المنظومة الدفاعية لفريق ليفربول هذا الموسم، بجانب فابينيو قائد خط الوسط بجانب ألكانتارا وهندرسون.

وجاء قرار غبعاد فان دايك وفابينيو عن قائمة الفريق من أجل الحفاظ عليهم وباقي عناصر الفريق من أجل مرور هذه المرحلة الصحبة التي يمر بها الدوري الإنجليزي بالكامل.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت تأجيل مبارتي برينتفورد ومانشستر يونايتد، وليستر سيتي وتوتنهام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطلبت أندية البريميرلييج تأجيل البطولة لنهاية هذا الشهر وكان جاء القرار بالرفض.

التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

تقام بعد قليل مباراة تشيلسي وإيفرتون، ضمن مباريات الجولة الـ 17 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

ويبحث تشيلسي أن يعيد صدارة الدوري الإنجليزي من جديد بعدما فقدها لصالح مانشستر سيتي قبل أسبوعين وليفربول.

أما إيفرتون يبحث عن الخروج من دائرة النتائج السلبية، وذلك بعدما تعرض لعدة خسائر خلال الأسابيع الأخيرة.

ويفتقد تشيلسي اليوم لمهاجمة روميلو لوكاكو بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بينما يغيب جراي عن إيفرتون والذي يعد من أهم لاعبي الفريق هذا الموسم.

وفيما يلي تشكيل الفريقين للمباراة:

تشيلسي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سيزار أزبلكويتا، تياجو سيلفا، أنتونيو روديجير، رييس جاميس

خط الوسط: روبن لوفتيس تشيك، جورجينيو، ماركوس ألونسو

خط الهجوم: حكيم زياش، ماسون ماونت، كريستيان بوليسيتش

إيفرتون:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: ميسون هولجيت، جاراد براينثويت، مايكل كين، جونجوي كيني

خط الوسط: عبد الله دوكوري، أندريه جوميز، أنتوني جوردان

خط الهجوم: أليكس أيوبي، إلياس سيمس، بن جودفري