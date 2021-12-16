/666560/أحمد-فتحي-قرار-الدولة-بنقل-الأسر-البديلة-لإيوائهم-جريء-وتواجهنا-صعوبات-بهذا-الأمر

قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ان ملف المسنين من الملفات الهامة التي أعطاها مجلس النواب أولوية خاصة، وبالأخص لجنة التضامن الاجتماعي، منوها إلى ازمة الاسكندرية التي راحت ضحيتها 6 أشخاص من المسنين، وكان عليها متابعة كبيرة من النائبة هدى عبدالستار عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث استعرضت تفاصيل الإهمال داخل دار المسنين بالسكندرية.

دوت الخليج

جاء ذاك خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج، أدارها الزميل محمود فايد مدير التحرير، موضحا أن هذه المشكلة اودت بحياة عدد من الاشخاص، ولكن كان هناك متابعة، مشيرا إلى أن وزارة التضامن تقوم على محاسبة كل من يقوم بمثل هذا المشاكل، لأن الاهمال يجب ان يتبعه رقابة ومحاسبة ليكون هناك رادع قوي وذلك من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والتي يقع على عاتقها دور كبير.

وعن أزمة الأسر البديلة قال النائب أحمد فتحي، أن هناك مشكلة تواجهنا في هذا الأمر متمثلة في مشكلة متعلقة برغبة البعض في عدم الانتقال من المكان نظرا لوجود زكريات به، والأخر لا يريد ان يذهب نظرا لارتباطه بمصالح متعلقة بالمكان، وهو شخص يسعى لعمل مشاكل، ولكن الدولة بقرارها الجريء ستقوم بتنفيذ قرارتها بشأن النقل.