/666561/أحمد-فتحي-انجازات-الدولة-المصرية-تأتي-في-صميم-فكرة-حقوق-الانسان-ويجب-توصيلها-للمواطن-بشكل-أفضل

قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن جهود نواب البرلمان تاتي في اطار خدمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، متطرقا إلى التعاون الكبير الذي يبذله النواب في التواصب مع نواب المحافظين واعضاء الاجهزة التنفيذية من أجل نقل مشاكل المواطن بشكل جيد ويتم العمل على حلها.

دوت الخليج

جاء ذاك خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج، أدارها الزميل محمود فايد مدير التحرير، منوها أن العاصمة الادارية من المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي وهي من المشروعات التي استهدفت جذب أكبر قدر من الاستثمارات إضافة إلى التخفيف من ازمة التكدس المروري في القاهرة والجيزة.

أحمد فتحي: انجازات الدولة المصرية تاتي في صميم فكرة حقوق الانسان ويجب توصيلها للمواطن بشكل أفضل

وتابع وكيل تضامن البرلمان النائب أحمد فتحي، أنه يجب أن يكون هناك جهد في نقل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للمواطن، مستطردا ان كل ما تقوم به الدولة يأتي في صميم فكرة الاهتمام بحقوق الانسان.