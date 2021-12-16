أحمد فتحي لـ دوت الخليج: لجنة التضامن تحتوي على توليفة متخصصة من الأعضاء لبحث كافة القضايا.. صور وفيديو

/666563/أحمد-فتحي-لـ-تحيا-مصر-لجنة-التضامن-تحتوي-على-توليفة-متخصصة-من-الأعضاء-لبحث-كافة-القضايا-صور-وفيديو

قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أنه يتم العمل على دمج القوانين في دور الانعقاد الثاني، وذلك تفاديا لأزمة التشتت في القوانين، منوها ان هذا الدور من الانعقاد الثاني شهد الموافقة على اتفاقيات دولية عديدة بجانب عدد من المنح ومنها منحة من وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص صناعة السجاد لدعم المرأة.

دوت الخليج

ونوه وكيلب لجنة التضامن الاجتماعي، لجنة التضامن الاجتماعي تتميز باحتوائها على عدد مختلف من نواب البرلمان ذوي الخبرات والتخصصات ف مجالهم، مشيرا إلى وجود 13 عضوة باللجنة، ممثلين عن المرأة، وأربعة من ذوي الأعاقة للاهتمام بملف ذوي الهمم، كما يوجد أيضا النائبة رضوى جعفر والتي تهتم بملف الشهداء.

أحمد فتحي لـ دوت الخليج: لجنة التضامن تحتوي على توليفة متخصصة من الأعضاء لبحث كافة القضايا

وأوضح عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، انه يوجد توليفة متكاملة بلجنة التضامن من الأعضاء مقسم عليها عدد من الملفات لتناولها بشكل جيد، حيث ملف الامومة والطفولة وملف الادمان وملف اطفال الشوارع، وملف ذوي الإعاقة والمسئول عنها نائبات ذوي الاعاقة، إضافة إلى ملف تكافل وكرامة والتي ينال على عناية أيضا.

ونوه فتحي أن كل الملفات التي توجد تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي يتم العمل عليها بكل شفافية، حيث أن عدد اللجنة 22 عضو ممثلين عن 15 محافظة، لبحث كافة الامور المتعلقة بها، إضافة إلى الاهتمام ببقاي المحافظات الأخرى.