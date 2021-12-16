أحمد فتحي عن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات:«ما اسهل الفصل ولكن يجب الاهتمام بالعلاج».. صور وفيديو

/666565/أحمد-فتحي-عن-قانون-فصل-الموظف-متعاطي-المخدراتما-اسهل-الفصل-ولكن-يجب-الاهتمام-بالعلاج-صور-وفيديو

قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، أن ملف اطفال الشوارع يحتاج إلى مزيد من العمل من أجل التخلص منه، على الرغم من تحرك الدولة الواسع بشأنه، منوها ايضا إلى ان اشكالبة كبار بلا مأوى ما زالت تحتاج للعديد من العمل الفعال.

دوت الخليج جاء ذاك خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج، أدارها الزميل محمود فايد مدير التحرير ، موضحا أن كل هذه الجهود محمودة ولكن يوجد طموح كبير في القضاء على كل هذه الاشكالياته، متطرقا في حديثه عن ملف الادمان والذي يحظى بكافة الاهتمام من قبل الدولة ومجلس النواب، مشيرا إلى ان قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات يأتي في اطار حفاظ الدولة على حياة مواطنيها، ولكن يجب أيضا ان يكون هناك توجيه بالعلاج مع جانب الفصل قائلا:" ما اسهل الفصل ولكن العلاج في غاية الأهمية".

ونوه أن صندوق مكافحة الادمان كان له جهود كبير في دعم التخلص من هذه الأزمة، مشيرا إلى جهود التنسيقية وتوقيعها عدد من البرتكولات معغ وزارة التضامن لحل أزمة الادمان، مشيرا غلى جهودها في تجنيد متطوعين لتوسيع دائرة العمل والوصول لأكبر عدد من الشباب لتوعيتهم.