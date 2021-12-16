محافظ الإسكندرية يتابع أعمال كسح مياه الأمطار وتداعيات الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - أجرى محمد الشريف محافظ الإسكندرية جولة، مساء اليوم، بالأحياء لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، وتمركزات عربات الصرف الصحى، وأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المحافظة ومدى سيولة الحركة المرورية.





وتابع محافظ الإسكندرية أعمال كسح تصريف مياه الأمطار الغزيرة بنطاق حى العجمى، وتفقد تسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوى بمنطقة واحة الجرارى، حيث شدد على تكثيف تمركزات عربات الصرف الصحى للتعامل مع أية تراكمات لمياه الأمطار. وأكد على وجود متابعة لحظية على مستوى الأحياء تحسباً لأى تقلبات مناخية مفاجئة، مضيفا أن المحافظة لم تشهد أى توقف فى الحركة المرورية رغم الأمطار المتفاوتة الشدة والتى وصلت فى بعض المناطق إلى أمطار غزيرة.

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