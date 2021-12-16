الوطنية للصحافة: هبة الله صادق رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف

جدة - نرمين السيد - قررت الهيئة الوطنية للصحافة خلال اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة وبحضور السادة أعضاء الهيئة وأمين عام الهيئة، تعيين هبه الله صادق سيد صادق رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف بدلاً من أيمن فتحى توفيق، استكمالاً لمدة رئاسة مجلس الإدارة المتبقية.





كما وافقت الهيئة على مد خدمة إياد أبوالحجاج لمدة 6 أشهر رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، ومد خدمة إبراهيم أبو كيلة بمؤسسة دار التحرير لمدة عام، ومد خدمة أحمد عطيه صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامى لمدة عام. وافقت الهيئة على تعيين محمد وديع عبد السميع غزى نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر عضوًا بمجلس إدارة مؤسسة دار المعارف بدلاً من الأستاذ محمد جنه لبلوغه سن المعاش، استكمالاً للمدة المتبقية من عضوية مجلس الإدارة. وناقشت الهيئة العديد من الدراسات الخاصة باستغلال بعض الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية، من ضمنها مشروع مؤسسة أخبار اليوم لإقامة مستشفى تعليمى استثمارى بمدينة 6 أكتوبر واقتراح استغلال بعض الأصول الأخرى غير المستغلة للمؤسسات الصحفية.



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