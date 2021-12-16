/666558/السيطرة-على-حريق-ناشب-في-مكتب-أفلام-الراحلة-ماجدة-الصباحي

أعلنت ابنة الفنانة ماجدة الصباحي المدعوه غادة نافع، أنه تم السيطرة على حريق نشب في مكتب أفلام الراحلة ماجدة الصباحي بمنزلها.

وكتبت غادة نافع علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" الحمد لله تم السيطرة على حريق داخل مكتب أفلام ماجدة، شكرًا لأفراد أمن العمارة وكل من ساهم في إخماد الحريق".

دوت الخليج

معلومات عن الراحلة ماجدة الصباحي

وولدت الفنانة ماجدة الصباحي في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية وبدأت حياتها الفنية في عمر 15 سنة من دون معرفة أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا يتم اكتشافها، وكانت بدايتها الحقيقية في عام 1949 في فيلم الناصح مع الفنان الراحل إسماعيل يس والذي كان من إخراج سيف الدين شوكت.

وقامت الراحلة ماجدة الصباحي بدخول مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، ومن أفلامها التي أنتجتها "جميلة" و"هجرة الرسول" وقد قامت بتمثيل مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية و تم اختيارها كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة.

وتزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع و أنجبت منه ابنتها غادة وبعد طلاقها لم تتزوج مرة أخري، و قامت بتقديم دورا بارزا في جمعية السينمائيات، واعتبرت من أبرز الممثلات في السينما المصرية، لأن أداؤها يتسم بالتقمص ببشخصية، وتزوجت من الفنان إيهاب نافع وأنجبت منه ابنتها الفنانة غادة نافع.

وتوفيت يوم الخميس 16 يناير 2020 في القاهرة عن عمر ينهاز 89 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة 17 يناير 2020 بمسجد مصطفى محمود.