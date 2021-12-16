الأهلي يفسخ عقد جونيور أجاي بالتراضي «صور»

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أعلن جونيور أجاي عن فسخ نعاقده مع النادي الاهلي بالتراضي، بعدما تم قيده في قائمة الانتظار منذ بداية الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أجاي على حسابه الشخصي على انستجرام : "بامتنان عميق لله سبحانه وتعالى ، أعلن انتهاء عقدي مع النادي الأهلي لكرة القدم ، للإدارة التي لم تكن سوى عائلة بالنسبة لي ، ولزملائي في الفريق الذين كانوا إخوتي وللمشجعين ، لقد كنتم جميعًا. نظام الدعم الخاص بي ، شكرًا لك على ثباته معي طوال تلك السنوات ، أنتم يا رفاق أفضل لاعب في اللعبة ، أنا أحبك".

قائمة الأهلي لمباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء

يستعد النادي الأهلي للسفر إلى قطر غداً الجمعة، من أجل لقاء كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

ويشارك الأهلي في هذه المباراة بعدما فاز ببطولة كأس دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بينما يتواجد الرجاء المغربي بعدما فاز بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعود محمود كهربا لاعب الفريق للقائمة من جديد وذلك بعد غياب كبير خلال الفترة الماضية عن المشاركة في المباريات.

وفيما يلي قائمة اللاعبين المسافرين من مصر إلى قطر لخوض لقاء السوبر الأفريقي:

حراسة المرمى: علي لطفي، حمزة علاء، مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، محمود متولي، محمود وحيد، كريم فؤاد

خط الوسط: محمد محمود، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، عمار حمدي، أحمد عبد القادر

خط الهجوم: حسام حسن، صلاح محسن

وسوف ينضم لاعبي منتخب مصر لبعثة الفريق عقب الانتهاء من مباراة قطر في كأس العرب من أجل تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما ينتظر بدر بانون المدافع المغربي بعثة الفريق وسيتواجد علي معلول بعد نهاية مشاركته مع منتخب تونس في المباراة النهائية للبطولة.

واللاعبون المتواجدون في قطر هم "علي معلول، بدر بانون، محمد الشناوي، أكرم توفيق، أيمن اشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد شريف".

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

أحرز لويس ميكيسوني الهدف الأول في الدقيقة الـ١٦ من أحداث الشوط الأول، بعدما تسلم بينية رائعة وراوغ دفاع سموحة وسدد كرة أرضية في المرمى لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وسجل الأهلي ثاني أهدافه في الدقيقة الـ٢٤ عن طريق بيرسي تاو مهاجم الفريق، بعدما استقبل تاو بينية رائعة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، ليراوغ المدافع ويسدد رائعة على يسار حارس سموحة.