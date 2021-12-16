/666564/تعرف-على-قائمة-الأهلي-لمباراة-السوبر-الأفريقي-أمام-الرجاء-عودة-كهربا

يستعد النادي الأهلي للسفر إلى قطر غداً الجمعة، من أجل لقاء كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويشارك الأهلي في هذه المباراة بعدما فاز ببطولة كأس دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بينما يتواجد الرجاء المغربي بعدما فاز بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعود محمود كهربا لاعب الفريق للقائمة من جديد وذلك بعد غياب كبير خلال الفترة الماضية عن المشاركة في المباريات.

وفيما يلي قائمة اللاعبين المسافرين من مصر إلى قطر لخوض لقاء السوبر الأفريقي:

حراسة المرمى: علي لطفي، حمزة علاء، مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، محمود متولي، محمود وحيد، كريم فؤاد

خط الوسط: محمد محمود، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، عمار حمدي، أحمد عبد القادر

خط الهجوم: حسام حسن، صلاح محسن

وسوف ينضم لاعبي منتخب مصر لبعثة الفريق عقب الانتهاء من مباراة قطر في كأس العرب من أجل تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما ينتظر بدر بانون المدافع المغربي بعثة الفريق وسيتواجد علي معلول بعد نهاية مشاركته مع منتخب تونس في المباراة النهائية للبطولة.

واللاعبون المتواجدون في قطر هم "علي معلول، بدر بانون، محمد الشناوي، أكرم توفيق، أيمن اشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد شريف".

الأهلي يقسو على سموحة بخماسية استعداداً للسوبر الأفريقي

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

أحرز لويس ميكيسوني الهدف الأول في الدقيقة الـ١٦ من أحداث الشوط الأول، بعدما تسلم بينية رائعة وراوغ دفاع سموحة وسدد كرة أرضية في المرمى لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وسجل الأهلي ثاني أهدافه في الدقيقة الـ٢٤ عن طريق بيرسي تاو مهاجم الفريق، بعدما استقبل تاو بينية رائعة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، ليراوغ المدافع ويسدد رائعة على يسار حارس سموحة.

ويعزز الأهلي رصيده بالهدف الثالث في الدقيقة ٢٩ لعمار حمدي، الذي قطع الكرة من منتصف الملعب ويمر من دفاعات سموحة لحدود منطقة الجزاء ويسدد أرضية على يسار الحارس.

على لطفي

وتصدى علي لطفي لركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لسموحة، وسددها عبد الكبير الوادي على يمين علي لطفي تصدى لها ببراعة.

وتعرض كريم فؤاد ظهير أيسر الفريق لإصابة بكدمة قوية في الدقيقة ٤٤، وفضل الجهاز الطبي عدم استكماله أحداث الشوط، وشارك أحمد نبيل كوكا بدلًا منه في مركز الظهير الأيسر من بداية الشوط الثاني.

الشوط الثاني

واستحوذ الأهلي على الكرة مع بداية الشوط الثاني، في ظل محاولات سموحة الضغط على دفاعات الأهلي، فيما تعرض عمار حمدي لكدمة خفيفة استكمل بعدها المباراة بعدما خضع لفحص طبي أكد سلامته.

وأحرز سيلا لاعب سموحة الهدف الأول في الدقيقة ١٩ من أحداث الشوط الثاني لتصبح النتيجة ٣-١.

وفي الدقيقة 24 من الشوط الثاني شارك حسام حسن ووليد سليمان ومصطفى شوبير ومحمد حسام ميدو بدلاً من بيرسي تاو وحسين الشحات وعلي لطفي وطاهر محمد طاهر.

وفي الدقيقة 26 شارك محمود وحيد بدلاً من أليو ديانج، بينما شارك في الدقيقة ٣٠ الثلاثي محمود كهربا ومحمد محمود وعبد الرحمن أشرف مانو بدلاً من ياسر إبراهيم وعمار حمدي وميكيسوني.