رسمياً.. نادي قطر يعلن فسخ عقد يوسف البلايلي بالتراضي

/666567/رسميا-نادي-قطر-يعلن-فسخ-عقد-يوسف-البلايلي-بالتراضي

أعلن نادي قطر القطري، منذ لحظات، عن فسخ عقد الدولي الجائري يوسف البلايلي مهاجم الفريق، وقائد منتخب بلاده في بطولة كأس العرب 2021 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر الدولي الجازائري يوسف البلايلي في بطولة كأس العرب، بكل قوة وتوهج من بداية مباريات البطولة، وليؤكد على قوة شخصيته سواء مع القيادة أو مدافعي الخصم، ليثير العديد من الأندية في التعاقد معه في الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأصدر النادي بيانا رسميا أوضح من خلاله فسخ التعاقد مع يوسف البلايلي: "اتفقت إدارة نادي قطر مع المحترف الجزائري يوسف بلايلي على فسخ العقد بالتراضي، وجاء فسخ العقد بعد مشاورات بين اللاعب والنادي، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مشواره القادم".

وتعاقد نادي قطر مع يوسف البلايلي في الموسم الماضي وكان سيستمر حتى صيف 2022، إلا أنه اتفق على فسخ التعاقد بموافقة الطرفين.

الجزائر تشق طريقها لنهائي كأس العرب على حساب قطر

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين المنتخب القطري والجزائري، في لقاء دور نصف نهائي لبطولة كأس العرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف لمحاربي الصحراء.

وشهدت أحداث الشوط الأول على ضغط الفريقين، والإنسدال على الكرة في منتصف الملعب، والإنضباط من قبل دفاعي الفريقين.

أهدر المنتخب الجزائري العديد من الفرص ولكن كان لـ ياسين إبراهيمي الحظ الأوفر له في نهاية الشوط بكرة منفرد على مرمى المنتخب القطري، ولكن تألق الحارس يحرم رفاق ياسين من الإحتفال بالهدف الأول.

أهداف المباراة

وافتتح المنتخب الجزائري الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، عن طريق جمال بن العامري، من خلال ركلة ركنية للجزائر على يمين مرمى قطر، نفذها يوسف البلايلي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاءأبعدها الحارس سعد الدوسري بشكل سئ للغاية إلى حدود منطقة الجزاء حيث وجدت متابعة من حسين بن عيادة بتسديدة مباشرة إصطدمت برأسة جمال بلعمري سكنت الشباك الخالية.

وعاد المنتخب القطري في نتيجة المباراة في الدقيقة السابعة من عمر المباراة عن طريق المعز علي، من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق إسماعيل محمد إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها محمد مونتاري برأسية قوية إصطدمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

واختتم الدولي الجزائري يوسف البلايلي قائد منتخب محاربي الصحراء، أهداف المباراة، في الدقيقة السابعة عشر من عمر الوقت البدل الضائع من المباراة، من خلال ضربة جزاء سددها، وتصدى لها حارس المنتخب العنابي، وتابعها بلايلي ليسجل هدف الفوز وتذكرة بطاقة التأهل لنهائي البطولة.