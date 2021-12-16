«اشتغلت غسال أطباق..وقعدت في غرفة بالسطوح»..مواقف عصيبة لـ ظافر العابدين قبل الشهرة

/666569/اشتغلت-غسال-أطباقوقعدت-في-غرفة-بالسطوحمواقف-عصيبة-لـ-ظافر-العابدين-قبل-الشهرة

تذكر الفنان ظافر العابدين مع الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج “معكم”، مواقف عصيبة مر بها قبل وصوله إلى الشهرة منذ أن ترك وطنه تونس، بسبب انتشار البطالة، وذهابه إلى انجلترا، والذي شهد بها أسوأ وأعصب فترات حياته.

دوت الخليج يرصد بكاء ظافر العابدين خلال برنامج معكم

وقال ظافر العابدين خلال البرنامج: “وأنا في تونس قعد ت6 سنوات مش عارف أعمل اي، وحياتي رايحة فين بسبب انتشار البطالة فمكنش فيه شغل، فقررت اأي أسافر وأتعلم لغة، أو أدرس تمثيل في إنجلترا، التفكير كان صعب جدا لكن أنا كان عندي رغبة”.

وتابع: “سافرت بـ 500 جنيه استرليني أخدت منهم لغة، عيشت في صعوبة، وكنت بنام مع 5 في أوضة، مريت بكل الظروف الصعبة اللي بيمر بيها المهاجرين، كنت بشتغل من 5 ل10 بغسل أطباق”.

وأضاف: “من 18 لـ 30 18 كانت فترة صعبة جدا، عشت 12 سنة في معاناة شديدة”.

بداية ظافر العابدين الفنية

وكشف ظافر العابدين عن بدايته الفنية التي نشأت أيضا في إنجلترا، فقال: “في واحد تونسي سمعني بتكلم اللغة التونسية، وقولتله معنديش مكان أقعد فيه بعد ما خلصت فولس، فأخدني في غرفة عنده، وبعده اشتغلت في مطعم، أما لقوني شاطر قعدت فوق السطح”.

وأضاف: “الدنيا بدأت تتعدل أما اتقابلت في معهد التمثيل، وكنت لازم أدفع مصاريف التيرم الأخير في المعهد، وكنت بعمل كاستنك لمسلسل وأخدوني امثل، وبقيت ممثل تونسي محترف في انجلترا”,

ظافر العابدين يكشف صعوبات التحضير لفيلم «غدوة»

وكان كشف الفنان التونسي ظافر العابدين عن الصعوبات التي واجهته أثناء تحضيره لفيلم «غدوة» الذي عُرض ضمن المسابقة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ43، معبرًا عن سعادته بتجربة الإخراج للمرة الأولى.

وفاة والدة ظافر العابدين أثناء تحضيره لفيلم «غدوة»

قال الفنان التونسي ظافر العابدين خلال ندوة الفيلم المقامة حاليًا بمسرح النافورة بدار الأوبرا إنه لاقى العديد من الصعوبات أثناء التحضير لفيلم غدوة كان أبرزها وفاة والدته بعد شهر من العمل إلى جانب ظروف كورونا.

كما كشف الفنان ظافر العابدين تفاصيل شخصيته في فيلم «غدوة» المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ43.

وقال: "شخصية الفيلم إيجابية فهو لديه قضية يدافع عنها ويحب الخير وهمه الوحيد أن تكون بلاده في مكانة أفضل وأن يتحقق العدالة بالرغم من الظروف الصعبة".

شخصية ظافر العابدين بفيلم غدوة

وعن خروجه من شخصية الفيلم وتأثيرها عليه، ذكر: "أحاول الفصل بين نفسي والشخصية التي أجسدها حتى أكون على طبيعتي فأنا لا أحب التركيز في الشخصية التي أجسدها طويلا ولكني أركز جيدا".